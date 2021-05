Los supervivientes cada día tienen que enfrentarse a nuevos y duros retos y parece que Lola se ha sometido a uno muy duro. A la de León se le complicaba la existencia en Playa Destierro por culpa de una goma del pelo. A la superviviente se le ha roto el coletero, y claro, ¿qué va a hacer con semejante melenón? Menos mal que junto a ella tiene a su gran amiga Palito que le apoya en todo.

A Honduras se van con lo mínimo y un coletero es algo innecesario. Eso pensamos todos, pero cuando estás allí hasta la mínima cosa se hace importantísima. El no poder cepillarte el pelo y encima no podértelo recoger debe suponer un poco de incomodidad, por lo que Lola se ha agobiado un poco. "Es que es importantísimo. Uf no por favor. Es importantísimo. Sin esto no eres nadie en la isla", expresaba Lola ante semejante drama. Menos mal que estaba Palito, sino no sabemos que hubiera hecho la pobre.

Telecinco

La hija de Lucía Dominguín parece una chica muy apañada, además de amable con su compañera de concurso. Rápidamente Palito tenía la solución al problema de Lola. "¿Qué hago con estos pelos de loca?", le decía Lola a Palito. Al quitarse el moño, la goma estaría muy debilitada por la sal y la arena y se ha terminado rompiendo. Una Lola con el pelo amarañado ponía cara de pena, pero enseguida Palito lo solucionaba.

Telecinco

La maña de la sobrina de Miguel Bosé ha hecho que Lola vuelva a recoger se esa melena. A la goma vieja le hacía un nudo para que volviese a su estado natural. Lola se ha puesto como loca de contenta. Cualquier contratiempo en la isla puede ser un verdadera drama.

