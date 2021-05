Samira Jalil recarga pilas en Ibiza para 'olvidar' su amistad con Luis Miguel Rodríguez, el 'Chatarrero'. A principios de mayo, la ex tronista acudió con el ex de Ágatha Ruiz de la Prada a las plaza de toros de Las Ventas y allí saltaron los rumores sobre una posible relación entre ellos. La ex concursante de 'La casa fuerte 2' y el empresario desmintieron que fueran pareja pero la polémica estaba servida.

Ágatha Ruiz de la Prada, ex de Luismi, acudió al 'Deluxe' donde tuvo unas palabras para la cita de el 'Chatarrero' y Samira. "A él siempre le ha gustado ir a los toros con una señora al lado y aquí se ha despistado mucho y se ha ido con una tremebunda", dijo y aunque pidió perdón por si la había podido ofender, lo siguiente que dijo no la dejó en buen lugar. "A mí lo que me chocó es que esta chica haya dicho que le hicieron una encerrona. Creo que, si ella hubiera llevado una mascarilla más normal, hubiera sido diferente… La verdad es que no es muy fina, pero ahora se lleva la ordinariez…”.

Samira Jalil se sometió al polígrafo para 'contestar' a la diseñadora y aclarar su amistad con Luismi y, aunque negó que hubieran mantenido relaciones sexuales, Conchita dictaminó que mentía.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Entre tanta polémica, Samira hizo la maleta y se escapó a Ibiza para disfrutar de un plan de amigas en la playa. La influencer presumió de cuerpazo con un look muy del rollo ochentero de Pamela Anderson en 'Los vigilantes de la playa' y pilló bronce en las playas de la isla pitiusa.

A su regreso de Ibiza, sobre su amistad con Luis Miguel Rodríguez, comentó: "Espero no volver a encontrarme con el rey de la chatarra (…) No ha dado la cara por mí. Yo le acompañé sin ánimo de lucro". Samira también tuvo reproches para la ex del 'Chatarrero' Ágatha Ruiz de la Prada: "Me ha molestado que esa señora me denigrara, me quisiera humillar y dejar a la altura del betún", explicó.

La extraña pareja

Gtres

Hace unos días, Samira y Luis Miguel Rodríguez aparecieron juntos en Las Ventas (Madrid). La nueva ya ex amiga del 'Chatarrero' fue criticada por Ágatha Ruiz de la Prada en el 'Deluxe': "Es tremebunda… No es muy fina, pero ahora está de moda la ordinariez", fueron algunas de sus palabras contra ella.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io