David y Victoria Beckham se han convertido en una de las parejas más estables del panorama internacional. El ex futbolista y la diseñadora se conocieron hace 24 años y el próximo 4 de julio celebrarán su 22 aniversario de bodas. Ambos han demostrado que, a pesar de los años, siguen igual de enamorados el uno del otro. Un sentimiento que suele verse reflejado en las publicaciones que suelen compartir en sus redes sociales y donde muestran los grandes momentos que pasan en familia junto a sus hijos. Una unión que también se ve reflejada en su ropa y es que parece que los dos han decidido ir de lo más conjuntados.

Durante una romántica comida que han disfrutado un bar de SoHo, Nueva York, hemos podido ver a la pareja presumir de su amor paseando de lo más conjuntados. Por un lado, Victoria Beckham ha aparecido luciendo un traje amarillo compuesto por un pantalón de talle alto y cuyo bajo, con aberturas laterales y efecto acampanado, cubrían los zapatos. Además, como parte de arriba, la diseñadora ha lucido un jersey de punto amarillo de manga larga con detalle de volantes en el cuello y en los puños. Un conjunto que ha completado con un maxibolso de cuero anaranjado y unos 'stillettos' negros con plataforma.

Por su parte, David Beckham ha optado por un polo de manga corta amarillo de la marca 'Lacoste'. Un 'look' que ha completado con unos pantalones de traje azul marino con raya diplomática, al que ha sumado un cinturón de cuero envejecido que combina con sus zapatos de cordón.

Durante este paseo hemos podido ver a la pareja presumir del gran amor que siguen sintiendo el uno por el otro, y es que no se han separado en ningún momento. Ambos han ido paseando de la mano en todo momento e incluso se ha podido ver cómo Victoria Beckham le hacía algunas caricias a su chico en la espalda. Además, David no ha querido dudado en pararse para ayudar a su esposa bajar las escaleras con esos enormes 'stillettos'. Unos gestos muy cariñosos con los que demuestran que su amor sigue siendo indestructible.

