Clara Garrido tiene claro que trabajar en 'Acacias 38' ha sido un regalo. Con esta palabra define la actriz sus dos años y medio encarnando a Genoveva en esta serie de TVE. Ahora la telenovela queda atrás y Clara Garrido espera ilusionada nuevos proyectos. Eso sí, hay algo de 'Acacias' que conserva: a su novio, Nico, uno de los realizadores de la serie. Sí, esta producción también le dio el amor... Y de eso y de su futuro charlamos con ella.

Adiós a 'Acacias'. ¿Triste con el final de la serie?

Un poco, aunque estaba muy mentalizada. Pero como ha sido una despedida tan larga, por un lado tenía ganas de que llegara. La última semana me dio un poco de bajón, porque me di cuenta de que se acababa.

"Acacias ha sido un regalo absoluto"

¿Cómo fue rodar esa última secuencia?

Fue muy bonito porque nos juntamos todos. Dimos un aplauso y ese momento que miras por última vez la calle Acacias fue impresionante, aunque me fui con la sensación de que había sitios de los que no me había despedido.

¿Qué ha supuesto el papel de Genoveva en la vida de Clara?

Ha supuesto un aprendizaje enorme, he crecido profesionalmente, no tanto por el personaje sino por trabajar en una serie diaria. Acacias ha sido un regalo absoluto, tanto por el trabajo como las personas que han llegado a mi vida.

¿Y qué te llevas del personaje?

Es un personaje muy malvado. Pero yo le saco muchas virtudes aunque tenga un lado oscuro. Sobre todo, me llevo la sensibilidad de Genoveva, porque es muy impulsiva.

Te hemos conocido hoy y nos has dado la sensación de una chica muy dulce. ¿Te ha costado meterte en ese personaje de villana?

Me sorprendió mucho la elección, porque nunca imaginé que me cogieran para hacer un personaje así. De todas formas, yo a Genoveva nunca la he tenido por una malvada.

"Estoy ilusionada por los nuevos proyectos"

¿Era la primera vez que hacías de mala?

En plan mala de telenovela, sí.

Una telenovela que tiene una legión de admiradores. ¿Cómo te has enfrentado a eso?

Siempre he recibido cosas buenas, aunque fuera la mala. Creía que la gente no iba a empatizar conmigo. Siempre he recibido mucho cariño.

¿Y ahora qué?

Pues ahora todavía lo estoy asimilando porque han sido más de dos años. Por una parte, hay miedo por la incertidumbre, pero también estoy ilusionada por los nuevos proyectos. Tengo varias posibilidades abiertas. Me encantaría volver al teatro, aunque se puede compaginar con cine o televisión...

¿Cómo decides ser actriz?

Yo estudié Comunicación Audiovisual, pero paralelamente estudio en la Escuela Corazza. Desde pequeña hacía teatro y quería profesionalizarlo. No fue una decisión, fue un camino.

Supongo que muchos de tus compañeros en Corazza no han llegado hasta donde tú.

Me siento muy afortunada. Una de las grandes cosas que siento al haber estado en 'Acacias' es que por primera vez vivo exclusivamente de mi trabajo como actriz, que eso es una cosa muy difícil para los actores, porque siempre hay que complementarlo con muchas cosas más. Y, efectivamente, como dices hay mucha gente de mi promoción que no trabaja como actor o actriz. Es muy triste tener talento y que no te den una oportunidad.

¿Es duro estudiar Arte Dramático? Te lo pregunto porque hay mucha gente que no llega a terminar y habla pestes.

Eso siempre lo he escuchado. Es verdad que hay un desgaste físico y emocional muy fuerte porque trabajas con tus emociones y tu cuerpo. Mi experiencia siempre ha sido positiva. Depende mucho de la persona y de lo vulnerable que uno sea.

"Mis parejas no han sido actores"

¿Ser guapa ayuda en tu profesión?

Supongo que sí. Lo que sí es cierto es que yo no soy la persona más guapa ni ser guapa te regala nada. Hay muchas guapas. Entiendo que es una profesión en la que ayuda la belleza, pero ahora se están haciendo apuestas de diferentes cánones de belleza.

¿Llegas a ser esclava de tu físico?

Hubo un tiempo en que me obsesioné mucho. Porque igual sí soy guapa, pero no soy delgadísima. Estoy dentro de una normalidad. Y me obsesioné porque igual no podía acceder a determinados papeles, pero la madurez te hace cuidar tu imagen dentro de unos límites.

¿Harías cualquier cosa por un papel? Engordar, raparte el pelo....

Si no se pusiera en riesgo mi salud, no me importaría. Creo que también es un proceso bonito para llegar a un personaje. Pero no haría barbaridades.

¿Ser actriz ha afectado a tu vida personal?

No considero que me haya afectado para mal. Te asombrarías de la cantidad de chicos que veían ‘Acacias’. Pero no he vivido ningún rechazo de ningún chico por ser actriz.

¿Y te enamorarías de un actor?

Podría, pero ahora mismo no. Mis parejas no han sido actores. Pero creo que no tendría celos, porque lo normalizas. Ahora, gracias a ‘Acacias’ estoy enamorada.

¿De quién?

De uno de los realizadores. Nos conocimos y nos enamoramos. Ahora me da mucha pena que dejemos de trabajar juntos, aunque espero volver a coincidir porque Nico me lo ha puesto muy fácil.

¿Te gustaría ir a Hollywood?

Soy consciente de que eso es muy difícil, pero no lo veo como un imposible. No es mi meta, porque tengo muchas cosas que hacer en España. Igual sueño más con ser chica Almodóvar.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser actriz?

Lo mejor es que te permite transitar emociones diferentes y ponerte en vidas distintas. Es una profesión en la que viajas mucho emocionalmente y aprendes muchas cosas de ti misma. Lo peor es la inestabilidad.

¿Has conocido algo de ti que no te haya gustado?

Igual mi temperamento y la poca paciencia que tengo.

