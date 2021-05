El cantante Marilyn Manson se enfrenta a una orden de arresto tras un supuesto caso de agresión a una operadora de cámara

Al artista siempre le ha acompañado la polémica, como en un vídeo en el que se montaba una orgía con el actor Johnny Depp

No corren buenos tiempos para Marilyn Manson, y es que el cantante ha recibido una orden de arresto por una supuesta agresión que cometió en agosto de 2019, durante uno de sus conciertos. Según una operadora de cámara subcontratada para grabar un directo en el Estado de New Hampshire (EEUU), el cantante la escupió en repetidas ocasiones mientras ella se encontraba trabajando en el foso delante del escenario, y aunque cualquiera que haya estado en un concierto de Manson sabe que es algo que le gusta hacer con su público, la afectada le demandó por ensañarse especialmente con ella al ver que estaba molesta, añadiendo que además, en un momento dado, el cantante le tiró un pañuelo lleno de mocos.

Según la orden de arresto, que se ha hecho pública a través de las redes sociales de la policía de Gilford, tanto Manson como su abogado conocían esta demanda, pero al no hacer frente a estos cargos, finalmente la Justicia se ha visto obligada a emitir una orden de busca y captura por un delito que, según la ley de ese Estado, está penado con hasta año y medio de prisión y unos 2000 dólares de multa. El abogado del artista ya ha dejado claro que tanto él como su cliente creen que esta situación "es ridícula", pero que colaborarán con la Justicia en lo necesario.

Las acusaciones no cesan

La vida de Manson es un campo de controversias y provocaciones, pero la última le puede costar hasta los casi 30.000 dólares que le pide la operadora de cámara que le ha demandado, aunque tiene otros problemas aún más serios a los que enfrentarse, como las acusaciones de abusos sexuales por hasta una docena de mujeres, entre ellas su ex prometida Evan Rachel Wood.

La actriz y el resto de chicas han contado versiones similares de lo que supuestamente les hacía el actor, pero Evan, en concreto, no se dejó ni un detalle cuando testificó: "Abuso mental, físico y sexual tóxico que comenzó lentamente pero se intensificó con el tiempo, incluidas amenazas contra mi vida y graves lavados de cerebro. Un hombre que decía amarme violando lo que creía ser mi cuerpo inconsciente. He vivido episodios de celos extremos que a menudo terminaban con mi novio destrozando nuestra casa, arrinconándome en una habitación y amenazándome". Una situación que, según contó, le provocó depresión, agorafobia y terrores nocturnos.

Por su parte, Marilyn Manson emitía un comunicado el pasado mes de febrero para deshacerse de esas acusaciones, dejando claro que todas sus relaciones íntimas "fueron consentidas".

