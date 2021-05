Descubre todo lo que ha pasado en el pisito de'Sol@s'

Dakota lo está dando todo en el pisito de 'Sol@s'. La concursante no duda en ponerse a prueba con cada reto que le proponen e incluso ha demostrado que está dispuesta a arriesgar su vida por tal de superar cada actividad a la que tiene que enfrentarse. La joven ha demostrado hasta dónde está dispuesta a llegar poniéndose unos patines para demostrar lo bien que funcionaban y conseguir "venderlos" en el bazar que han tenido que abrir como una de las pruebas del concurso. Sin embargo, parece que las cosas no han ido como ella esperaba y ha terminado sufriendo una aparatosa caída.

"Lo que hago por vosotros. Mi madre sabe que no monto en patines desde que me rompí un diente", ha añadido mientras intentaba averiguar cómo se ponían. De hecho, según ha seguido explicando, fue tan mala su experiencia que tras caerse decidió tirarlos a la basura para no volver a saber nada de ellos

Mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora, la concursante ha intentado superar su miedo volviendo a subirse encima de unos patines. Sin embargo, parece que las cosas no han salido como ella esperaba, y es que cuando ha intentado andar con ellos se ha dado cuenta de que no sabía cómo frenar. Una situación que ha provocado que sufra una gran caída.

Dani Santos, su compañero de concurso, ha intentado ayudarle indicándole que tenía que hacer en cada momento, aunque no ha podido evitar el accidente. "Frena, que te abres de piernas", le ha chillado el inquilino. Dakota no ha podido hacerlo y ha terminado en el suelo entre risas. "¿Te has hecho daño, te has hecho un esguince?", le ha preguntado muy agobiado su compañero.

Mtmad

Pese a todo, parece que Dakota no ha terminado haciéndose ni un solo rasguño y ha vuelto a levantarse para intentarlo de nuevo. Sin embargo, parece que no ha logrado controlarlos del todo, por lo que parece que seguirá optando por no volver a ponérselos nunca más.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io