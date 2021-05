Tory Spelling disfruta de unas vacaciones en familia. En su Instagram, donde, todo hay que decirlo, su figura es otra, hacía tanto que la actriz, de 47 años, no aparecía con su marido, Dean McDermott, de 54, que los rumores la pintaban criando sola a sus cinco hijos pero parece que solo eran rumores ya que la familia al completo se ha dejado ver en un resort de California en paz y armonía.

Aunque la verdad es que entre ambos corrió tanto aire como copas por la mano de ella: mientras él se encargaba de los niños ella no paró de 'hidratarse' ni para meterse en la piscina. Tori se paseó, en bañador y pareo, siempre con un vaso en la mano. ¿Bebiendo para olvidar? La fama de infiel persigue a su marido...

Tori parecía encantada con sus vacaciones y no se separaba de su vaso. ¡Claro que sí cari! Para esto están las vacaciones para relajarte y disfrutar y que los niños se entretengan con sus amiguitos en la piscina.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gtres

Gtres

Bañador, pareo, unos oros al cuello y una copa. Así se mostró Tori ante todo el mundo en el Paséa Hotel & Spa en Orange County’s Huntington Beach, California. Desde allí posteó (¿para que le saliera la estancia gratis?) en su cuenta de IG una imagen en la que aparece bastante menos... Más... ¡Distinta! Dicen que es importante estar bien hidratada por dentro para lucirlo por fuera. ¡Y la actriz es muy de seguir los consejos de salud!

GTres

Dean, a quien hace tiempo que no se veía, se dedicó a cuidar de los niños. El actor, que graba serie en Canadá, ya admitió infidelidades en el pasado pero ahora aparece con su familia y parece que todo va sobre ruedas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io