A pesar de romper hace más de 15 años, Jennifer Aniston y Brad Pitt han seguido teniendo una buena amistad

Estas fueron las primeras imágenes sobre la reunión de Friends que ahora se puede ver en HBO

Si hay algo bonito en la vida es mantener una buena amistad con un ex a pesar de todo, y Jennifer Aniston y Brad Pitt son un buen ejemplo de ello. Durante el principio de la década de los 2000, los dos fueron una de las parejas más queridas y envidiadas de Hollywood. Comenzaron a salir en el año 1998, se casaron en el 2000 y rompieron definitivamente en 2005... pero aunque ellos tomaron caminos separados después de que él se liara con Angelina Jolie en el set de rodaje de 'Sr. y Sra. Smith', la gente se negó a creer que los Pitt-Aniston eran ya historia... y ahora ella se ha vuelto a acordar de él públicamente.

Ha sido durante la emisión del capítulo especial de la icónica serie 'Friends' donde se ha podido ver a todo el cast recordando grandes momentos de la serie, y en uno de ellos hacían especial mención a varios de los cameos que otros famosos hicieron. ¿Cómo no acordarse del capítulo en el que Brad hacía de un antiguo compañero de clase que odiaba a Rachel? Aquello fue uno de los grandes momentos de la serie, y Jennifer recuerda aquella grabación con mucho cariño: "El señor Pitt fue maravilloso, fue fantástico", le ha piropeado.

Gtres

Eso sí, tampoco escatimaron en halagos para otros compañeros de la profesión que pasaron por el set, como Tom Selleck, del que Courteney Cox dijo que fue "el más dulce"; Giovanni Ribisi, "genial"; Reese Whiterspoon (que hizo de hermana de Rachel), "brillante" o el "graciosísimo" Charlie Sheen. También pasó por el 'Stage 24' (el estudio en el que se grababa la serie en Burbank, California) Alec Baldwin, que hizo de novio de Phoebe (Lisa Kudrow) en un capítulo, a que recuerda con especial cariño, "Fue muy divertido", añadió Aniston.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El público está deseando que Jennifer y Brad vuelvan

El buen rollo entre Jennifer y Brad ahora que los dos están solteros ha saltado a la palestra en más de una ocasión, como aquella vez en la gala de 2020 de los premios SAG en la que ambos se echaron unas risas al encontrarse en la alfombra roja. Poco tardaron los más nostálgicos en pedir abiertamente en las redes que volvieran a estar juntos... pero aquello nunca ocurrió.

Getty Images

Aunque a Jennifer le costó lo suyo reponerse de la ruptura, el tiempo todo lo cura, y con los años comprendió que Brad no estaba hecho para ella, e incluso rehizo su vida, lo que le permitió tener una relación cordial con Brad que incluso se ha intensificado desde que él y Angelina anunciaran su separación. Ahora, ella está soltera tras su ruptura con Jason Sudeikis, mientras que Brad lucha por la custodia de sus hijos en medio del huracán en el que se ha convertido su divorcio con Angelina Jolie.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io