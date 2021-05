Fani ha confesado estar en un momento complicado de su vida y haber tenido que recurrir a terapia

La ex superviviente ha respondido a la gran duda: ¿qué pasa con Christofer, que hace tiempo que no se les ve juntos?

Fani Carbajo ha reconocido recientemente que no está bien. Tras su paso por 'La isla de las tentaciones', después por 'Supervivientes' y después por 'La casa fuerte', la joven se ha expuesto a un nivel mediático como pocos, y eso, aunque no se haya dado cuenta hasta ahora, le ha quemado muchísimo. Sus acciones han recibido tantos elogios como críticas, pero sobre todo insultos y bromas de mal gusto en las redes sociales, peleas en televisión, críticas de compañeros de la cadena... y todo eso le ha afectado psicológicamente y también en su vida personal.

Hace unos meses, Fani y Christofer anunciaron que se tomarían un tiempo porque su relación también estaba sufriendo, y aunque todo parece haber vuelto a su cauce, muchos de sus fans se preguntan ahora si realmente están bien, porque ya no les ven juntos en las redes sociales o compartiendo planes, y ha sido en su canal de mtmad donde Fani ha querido dar explicaciones por esa 'desaparición' de Christofer: "Me parece que no es necesario estar todo el día subiendo cosas juntos a las redes sociales. Me parece un poco de postureo también. Hay que quedar con amigos y hacer otras cosas, no sé...", ha dicho tajante. Vamos, que la cosa está bien, pero pasan de compartirlo con todos... al menos de momento.

Mediaset

Otra de las preguntas a las que se ha enfrentado Fani ha sido a la de ampliar su familia junto a Christofer, y aunque está enamorada, a sus 36 años tiene ya bastante en el plato como para añadir a su vida otro hijo: "A día de hoy no tendría otro hijo. Estoy centrada en mí, en ser feliz, en mi negocio... Yo ahora no puedo paralizar mi vida por tener un bebé. Ni de coña. Yo ya tengo un hijo que tiene 13 años, que no me da problemas... o sea que no", ha dicho tajante.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

¿La veremos en otro reality?

Aunque sus seguidores están deseando que vuelva a la tele, si no la hemos visto más ha sido por decisión propia, y que que con su nuevo proyecto (un bar de cócteles y cachimbas), quiere alejarse un poco de los focos para tener una vida un poco más 'normal': "Yo ya he hecho varios realities, pero entraría a otro, y me han llamado para entrar porque están interesados, aunque estoy en un momento de mi vida en el que necesito desestresarme. Me han llamado de programas para contar cómo estoy ahora mismo y cómo me va, pero he dicho que no. Muchos decís 'es que a esta ya no la llaman'. Poneos un puntito en la boca, porque es que no me apetece", ha asegurado. Eso sí, también ha añadido que si el día de mañana quiere volver y en la tele siguen interesados en ella, lo hará. De momento, ¡toca descansar!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io