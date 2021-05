María García ha pasado por chapa y pintura para hacerse un retoquito estético. La popular participante de ‘La isla de las tentaciones 3’ ha decidido transformar su nariz, porque ya se sabe, como diría la Agrado, “una es más auténtica cuanto más se parece a lo que soñó de sí misma”. A través de las redes sociales, la sevillana ha anunciado la buena nueva, confirmando que iba a pasar por el quirófano en una clínica de Córdoba. “Me voy a realizar una rinoplastia con el doctor Candau. Es una rinoplastia secundaria”, explica. "Os iré contando todo y os enseñaré el resultado en mi canal de 'Mtmad' el 7 de junio. Un besito y deseadme suerte", añade.

Y dicho y hecho, tan solo unas horas después, la joven no ha parado de colgar en sus Stories unos pocos favorecedores vídeos en los que aparece hecha un cuadro por culpa de los esparadrapos que le tapan su moldeado rostro. Pero todo es por una buena causa, queridos amigos, y es que, tal y como ella ha señalado, su objetivo es el de normalizar las operaciones de cirugía estética.

Instagram Stories

“Amores, os escribo que me cuesta un poco menos”, comienza diciendo. “Yo mostrándoos todo mi proceso pretendo concienciar un poco y darle total normalidad al mundo estético, animar a esas personas que quieren hacerse algo a que lo hagan, a que se sientan mejor consigo mismos y sobre todo que sus decisiones, tanto en lo estético como en la vida y en lo personal, no dependa del comentario de los demás. ¡Tu vida la vives tú, no nadie!”, reflexiona.

Instagram Stories

Reconciliada con Jesús

Este nuevo paso de Marina por el quirófano se produce poco después de que saltara la noticia de su reconciliación con Jesús Sánchez Seda, el chico con el que entró en ‘LIDLT’ y al que acabó dando la vida mártir. Pese a que ya no sean pareja, los dos jóvenes llevan días publicando contenido juntos a través de las redes sociales, marcándose hace tan solo unas horas un bailecito para sus seguidores de TikTok. ¿Harán borrón y cuenta nueva y acabarán dándose una nueva oportunidad? Solo el tiempo lo dirá…

