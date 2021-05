Pese a que muy pocos daban un duro por su noviazgo, Ivana Icardi y Hugo Sierra han dando un paso más en su relación con la próxima llegada al mundo de la hija que esperan, una niña a la que llamarán Giorgia. Icardi, que está embarazada de seis meses, no deja de documentar a través de sus redes sociales cómo está afrontando esta nueva e ilusionante etapa de su vida, compartiendo ahora el baby shower con el que le han sorprendido su grupo de amigas. Aparte de disfrutar de una suculenta tarta y de ricos manjares, la argentina ha recibido un sinfín de regalos, como fotografías enmarcadas, el nombre de la pequeña compuesto por letras de madera o la inicial de este confeccionada con flores.

Uno de los regalos más especiales ha sido una camiseta con una ecografía de la nonata estampada y el siguiente mensaje: “Princesa en camino”. Entre las asistentes a la celebración se encontraban algunos miembros de la familia de Sierra, con las que parece haber congeniado muy bien.

Ivana Icardi y Hugo Sierra se conocieron en 'Supervivientes', donde iniciaron una relación que estuvo marcada por algunas idas y venidas. Sin embargo, consiguieron salir del concurso siendo una pareja muy estable y en poco tiempo ella se quedó embarazada, una noticia que, aunque en un primer momento le dio mucho miedo comunicar al uruguayo, ha conseguido traer mucha felicidad a la relación. Cabe recordar que Sierra tiene varios hijos, uno de ellos junto a su anterior pareja, Adara Molinero, un niño llamado Martín que tiene casi dos años y medio.

Sin miedo a lo que le espera

Desde su canal en Mtmad, Icardi ha contado algunos detalles sobre su futura maternidad. "Creo que nadie está preparado para ser madre, tengo 26 años, pero eso no tiene nada qué decir", explica, dejando claro que hay que saber que la vida da un giro de 180 grados, pero ella se siente con experiencia después de haber cuidado a sus dos hermanitos durante varios años con tan solo 19. Sobre el peculiar nombre que ha escogido para la pequeña, confiesa que no tiene ningún significado especial, tan solo es que le gusta. "Giorgia significa que trabaja en la tierra. Es un nombre italiano, pero no tiene nada que ver. Me gusta desde siempre".

