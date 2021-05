Las bromas a veces las carga el diablo, y si el artífice de esta es el mismísimo Torito lo más seguro es que acabe con algún damnificado de por medio. Este domingo, en ‘Viva la vida’, el dicharachero colaborador ha hecho acto de presencia en el plató para protagonizar su sección en la que recupera vídeos del archivo de Telecinco. Como viene siendo habitual, el mallorquín ha aparecido disfrazado, en esta ocasión de la mismísima Rocío Jurado, justo el día en el que se cumple el 15 aniversario de su muerte. Todo parecía ir bien, dentro de lo imprevisible que puede llegar a ser el colaborador…

En un momento dado, Torito ha cogido en volandas a Carmen Borrego, agitándola con fuerza arriba y abajo cual si fuera una muñeca. La hija pequeña de María Teresa Campos, que ha estado a punto de enseñar su ropa interior, ha mostrado públicamente su enfado por lo que acababa de suceder, recriminándole a su compañero su actitud. "No me parece que sea necesario, no me hace gracia", ha dicho mientras posaba sus manos en la zona de las costillas. "Hacer una broma está bien, pero hacer daño no. Ahora tengo que estar viendo esto años. Una cosa es un juego y otra que me fastidie una costilla", se lamentaba.

Alejandra Rubio se ofrece a imitar a su tía

Al ver el mal rollo generado, la sobrina de Carmen Borrego, Alejandra Rubio, se ha ofrecido a que Torito hiciera lo mismo con ella… ¡y ha acabado peor parada que su tía! Lo que ha empezado como un juego plagado de risas ha terminado con Alejandra Rubio enseñando las bragas entre tanto meneo. En ese momento, su cara se ha desencajado, llegando a salir huyendo despavorida del plató una vez que se ha visto liberada de las garras del colaborador.

Pasado unos minutos, Alejandra Rubio regresaba mucho más tranquila y explicaba que eso le pasaba por jugar con fuego: "Me he asustado porque de repente he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios, pero todo en la vida fuera eso. Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado".

