Ariadna Cross ha sido la sustituta de Dakota Tárraga tras la marcha de ésta sólo unos días después de entrar en el pisito

Dani Santos ha recibido a su amiga con susto pero con alegría

El pisito de 'Solos' se había quedado muy vacío desde la marcha inesperada de Dakota. Según las últimas informaciones, todo se habría debido a problemas de agenda con otros proyectos profesionales, aunque el programa ya se ha puesto las pilas ¡y han encontrado a una sustituta! ¿Y quién será la encargada de liarla parda en el apartamento con Dani Santos? Ni más ni menos que su amiga del alma Ariadna Cross, hija del mítico cantante y ex superviviente Fortu. La joven, que ya participó en 'GH 12+1' ya sabe lo que es estar en un reality... y promete dar guerra.

Nada más entrar, Ariadna y Dani se han fundido en un abrazo, aunque luego él el ha reconocido que le había dado un gran susto, porque no esperaba que fuese ella quien llegaría para quedarse a vivir con él: "He traído una maleta que no sé qué me creo, pero como vamos a estar aquí hasta septiembre", le ha prometido Ari a su amigo. "Ya me puedes hacer hueco en el armario", le pedía.

Ari, además, le ha contado que ya estaba echando de menos a su hija, la pequeña Nirvana, pero que tenía un regalo para Dani de su parte, que podrán tener los dos para acordarse de ella: "Bueno, no me ha dicho que te lo regale, me ha dicho que te lo presta mientras estemos aquí, porque le tiene mucho cariño", le contaba ella sacando un niño Jesús en miniatura de su maleta personalizado: "Ella le hace sus vestiditos y todo".



Ari no es una chica de medias tintas, y viene pisando fuerte para liarla en el apartamento: "Te voy a teñir el pelo y todo", le ha prometido a Dani. Veremos si esta experiencia les une más como amigos o si veremos rencillas, como la mega pelea que tuvieron Dani García y Bea Retamal...

