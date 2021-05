Dakota entró en 'Solos' con mucha ilusión, pero sólo unos días después salía sin despedirse de su compañeros

El programa ya tiene sustituta: Ariadna Cross, hija de Fortu, ex concursante de 'GH' y gran amiga de Dani

A pesar de que Dakota Tárraga entraba feliz al reality 'Solos' (que se puede ver en MiTele Plus) junto a Dani Santos, la ilusión apenas le duraba unos días, y es que la ex superviviente salía por la puerta de atrás tan sólo unos días después de llegar al pisito de Mediaset. ¿El motivo? Muchos de los seguidores del programa y fans de ella se lo han preguntado, así que Mediaset no tardaba en lanzar un comunicado para explicarlo todo.

Según apuntaban, han sido todo por motivos profesionales. Los problemas de agenda de Dakota han hecho que tenga que ausentarse del programa durante un tiempo, pero la propia joven ha confirmado que a ella 'no la ha echado nadie'. De hecho, ha confirmado que volverá al programa, aunque todavía no sepa cuándo. De momento, el programa se ha tenido que poner las pilas y buscar a una sustituta, que ya ha hecho acto de presencia en la casa: Ariadna Cross, ex concursante de 'GH 12+1', buena amiga de Dani e hija del también ex superviviente Fortu.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Chicos, a mí nadie me ha tirado por nadie. Volveré, que quede claro", afirmaba Dakota tras salir del programa, algo con lo que Dani Santos incluso se quedaba un poco tocado, porque su compañera no se había ni despedido, pero en su entrada, Ariadna le tranquilizaba: "No te preocupes, todo está bien. Ella está bien, no le ha pasado nada. Ella te va a llamar y te lo va a contar".

Mediaset

Fue el pasado sábado 29 de mayo cuando Dakota recibía el mensaje de que tenía que irse, y sin dudarlo abandonaba el programa, pero eso no quitaba para que, en sólo 3 días que llevaba en él, despotricara contra varios de sus enemigos, en especial Rocío Flores: "Valgo muchísimo más que ella porque yo sé pedir perdón", le contaba a su ya ex compañero de convivencia refiriéndose a las veces que Rocío aseguraba no tener que pedir disculpas a su madre, Rocío Carrasco, por nada a pesar de su pasado. "A mí que no me toque los cojones, que por mis muertos arde Troya. La niña... ella es una niña y yo soy una vieja. Venga hombre", aseguraba, y es que sólo les separan 5 años de edad. "No me tires de la lengua porque de mi boca salen demonios, y esta gente está a la que cae... y con 'a la que cae' me refiero a dinero, a demandarte. Y conmigo no", añadía.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io