Tener un detalle con tus padres siempre es algo digno de aplaudir, y es que después de que te hayan dado la vida ¡qué menos! Por eso, Rodri Fuertes no escatima, y si tiene que hacerse un doloroso tatuaje por ellos, algo que va a quedar en su piel de por vida, no tiene ningún problema... excepto porque el suyo, más que por ellos, lo hizo por sí mismo, porque según ha desvelado ¡es muy despistado!

Cualquiera podría decir de memoria los cumpleaños de sus progenitores después de toda una vida celebrándolos, pero lo cierto es que a él esa información no le termina de cuajar en el cerebro, y ahora ha contado que, aunque es un detalle bonito llevar las fechas de los cumpleaños de sus padres tatuadas en la piel, realmente lo tuvo que hacer después de que un año hiciera algo imperdonable: que se le olvidara felicitar a uno de ellos. Vamos, que lo que cualquiera puede hacer con un aviso en el calendario del móvil, él lo hizo de forma permanente en su piel.

"Podría contar una milonga de por qué llevo tatuadas las fechas de nacimiento de mis padres, obviamente son las personas más importantes de mi vida, les dedicaría mil tatuajes y les daría mi vida... pero los tatuajes me los hice porque soy muy despistado, hasta tal punto, que hace años no recordé el cumpleaños de uno de ellos y decidí tatuarme el día que ambos nacieron, como homenaje a ellos sí, pero también para recordarme a mí mismo que no puedo vivir en la inopia", ha contado en Instagram mostrando todos los tatuajes que pueblan su cuerpo (o, al menos, su espalda y sus brazos).

Eso sí, sus padres se deben de estar enterando ahora de que aquel infame año se le olvidó felicitarles... durante unas horas, porque luego tuvo una ayudita que le se lo recordó por los pelos: "Aquel despiste no llegó a nada porque esa mañana mi tío me llamó e hizo un comentario sobre el cumpleaños... así que sólo yo lo supe. Menos mal", ha querido aclarar. Desde luego... ¡este chico ha dejado claro que tiene la cabeza porque tenía que tener algo sobre los hombros...!

