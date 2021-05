María Hernández ha dado un giro radical a su vida

La mujer del futbolista Rubén Castro está haciendo cambios en su casa y también en su trabajo

¿Tiene María Hernández problemas económicos?

Hay veces que una toca fondo y dice 'no puedo más', y eso es precisamente lo que le ha pasado a la empresaria, influencer y WAG María Hernández. La joven ha tenido una grave crisis personal tras verse sobrepasada por los acontecimientos en su vida, y a punto del ataque de ansiedad, ha decidido parar, tratar de organizarse y focalizar, y es que los cambios en su vida se están sucediendo tan rápido que no consigue abarcarlos todos. Tan nerviosa se ha puesto ¡que ha decidido darle un giro radical a su vida!

Ha sido en su canal de MTMad donde ha contado qué le ha pasado: "Fue una sucesión de cúmulos: temas míos personales y familiares, de negocios, dos niños, que estoy en un hotel, que no estoy con Rubén y cuando no está se nota el triple, mi trabajo, el trabajo para MTMad, cosas de publicidad… se me juntó todo y me entró la llorera. Estaba súper desmotivada, no tenía ganas de nada, ni de trabajar", ha revelado.

Tras meterse en obras en su casa, María se tuvo que ir a un hotel, desde donde sigue trabajando y cuidando a sus hijos, y no puede más con la vida: "Hasta mis chicas me decían 'María, sonríe', y yo les decía que no podía. Hasta con la obra me notaba que no contenta cuando debería estar feliz, todo me parecía mal, nada me gustaba. La aparejadora me decía ‘María, ¿qué te pasa?', y ya le dije que no estaba bien, que todo lo veía negro. Estaba muy saturada".

Con todo eso en el plato, María ha creído conveniente cambiar de vida y hasta de trabajo, y todo para ganar calidad de vida. Eso sí, seguirá con su centro de estética, pero con cambios muy importantes: "Creo que es la primera vez que pienso que el equipo que tengo es muy top. Somos 7 estilistas, 2 recepcionistas, una esteticista y Sara, de RRHH. Ha llegado el gran momento de deciros que este proyecto que yo empecé cierra sus puertas… en el centro comercial. Nos marchamos a pie de calle", ha contado.

Y si ya estaba sobrepasada, ¿por qué se mete en un traspaso de local, con lo estresante que es eso? "Al principio me costó mucho tomar esta decisión, pero ahora nos vamos a un local de 255 metros cuadrados. Todo empezó porque yo nunca desconecto del negocio. El horario de centro comercial es muy cansado (de 10:00 a 22:00, de lunes a sábado, más los domingos de apertura, los festivos, navidades…). Estamos ya un poco quemadas, porque no encajábamos en ese horario de centro comercial. Yo me volvía loca haciendo turnos, cuadrando para que la peluquería nunca se quedara sola… y aunque yo trabaje de 10:00 a 17:00, al final de 17:00 a 22:00 también trabajo con el teléfono, porque siempre hay descuadres de caja, pedidos, problemas… así que creo que todas vamos a ganar en calidad y las chicas están muy contentas", ha explicado. Y oye, si todo es para mejorar ¿por qué no? Deseando estamos de ver en el próximo capítulo su nuevo local...

