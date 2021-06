'The Walking Dead' llega a su fin con la temporada 11, y tenemos todos los detalles

¿Recuerdas el calendario de famosos caracterizados como zombies?

La serie 'The walking dead' se estrenó en 2010 y pronto se convirtió en un éxito planetario. A priori, la trama echaba ‘p’atrás’ a crítica y público, acostumbrados a otro tipo de historias: un mundo dominado por los zombies, donde los humanos intentan sobrevivir. Pero nada más lejos de la realidad.

‘The walking dead’, una ficción basada en los cómics de Robert Kirkman, se ganó a la audiencia y se convirtió en un éxito que graba su undécima y última temporada, con sus ‘protagonistas’ paseando sus cadáveres por última vez, dándose los últimos abrazos antes de recoger el 'tinglado' del último rodaje. Por cierto, ya tiene fecha prevista de estreno en AMC: el 22 de agosto de este mismo año (atrasado por la pandemia), y tendrá nada menos que 24 episodios para dar un final como merece una serie que ya es de culto.

Una última temporada aún más oscura

El arranque de la esperada grabación está generando muchos comentarios entre sus millones de admiradores. Y es que, tal y como ha confirmado el director de contenidos Scott M. Gimple, esta entrega será la más oscura (sí, aún más) de todas, aunque habrá grandes esperanzas para la Humanidad: “Esto es grande, muy grande” avanza. Para abrir boca, adelantamos en exclusiva las primeras imágenes de la grabación, que comenzó en Canadá y se trasladó a Atlanta (EEUU), con la presencia de los actores Courtney Dietz o Michael James Shaw y figurantes convertidos en muertos vivientes. ¡Esto pinta bien!

