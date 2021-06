Ariadna Cross se ha convertido en la nueva inquilina de 'Solos' tras la salida inesperada de Dakota Tárraga

La ex gran hermana ha tenido casi un ataque de ansiedad al hablar con su marido, que era incapaz de lidiar con un berrinche de su hija

No hace no una semana que Ariadna Cross se ha convertido en concursante de pleno derecho en el reality 'Solos', y no para de llevarse malas noticias. Si esta misma semana se enteraba de que algunos ex compañeros de 'GH 12+1' (edición en la que se dio a conocer) le habían estado haciendo el vacío a pesar de que ella les consideraba amigos, ahora ha vivido un episodio de lo más desagradable que casi acaba en ataque de ansiedad.

Ha sido todo a raíz de una llamada de su marido, que, veladamente, le ha pedido que por favor vuelva a casa al no ser capaz de gestionar un berrinche de su hija: "tiene una crisis y no puedo calmarla", le ha dicho después de escuchar a su hija, Nirvana, llorando como una descosida y pidiéndole a su madre que volviera a casa.

Mediaset

A pesar de esta manipulación a través de la pequeña, Ariadna ha intentado guardar la compostura, pero se ha deshecho cuando le ha tenido que explicar a su hija que no se había ido, que iba a volver, y para tratar de tranquilizarla le cantaba una canción a través del teléfono.



Aunque su padre debería ser capaz sobrellevar a la niña, se ha visto tan sobrepasado que parece que la única solución que ha encontrado ha sido llamar a Ariadna, que se encuentra trabajando en el reality, para que lidiara ella con la pequeña: "Esto para los adultos es una cosa pero para la niña es otra, no sé qué hacer cuando se pone en este plan", le contaba Antonio, que añadía que verla así 'le parte el corazón', añadía. "Para mí es complicado”, le decía. Ariadna, que no podía parar de llorar, trataba de aguantar el chaparrón, pero se agobiaba y amenazaba con tirarlo todo por la borda y marcharse.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Antonio llamó al día siguiente para pedir perdón

Tras una noche de tensión, Antonio, algo más relajado y con la pequeña calmada, quiso llamar para pedir perdón, especialmente después de oír a Dani Santos, compañero de convivencia de Ariadna, decir que 'no ha estado acertado' con esa llamada: "Quería hablar en público para ofrecerte mis disculpas porque lo de anoche se me escapó de las manos por el momento", se justificaba antes de añadir: "Anoche pasó eso porque colapsé en el momento en el que vi a Nir así, no supe gestionarlo".

Mediaset

"No va a volver a pasar, mi vida, tú sabes que en nuestra relación no voy a pasar por encima de tu sueños, tus deseos, te apoyo absolutamente en todo lo que haces", le decía Antonio a su mujer. Y, por supuesto, le aseguraba que "no va a volver a suceder, te lo juro, te lo prometo... porque es tu momento, porque te lo mereces, porque lo tienes que vivir bien y porque sí", zanjaba Antonio.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io