Rafa Mora y su novia, Macarena Millán, destilan amor y pasión allá donde van. Hace unos días, la pareja se escapó a Ibiza para disfrutar de unos días de relax y playa. Durante su escapada a la isla pitiusa, el colaborador de 'Sálvame', que vivió uno de sus momentos más difíciles en el programa tras su encontronazo con Anabel Pantoja, no se apartó de ella. Y es que Rafa nunca tiene bastante cuando se trata de su novia y, siempre que puede, presume de los logros de su chica. No paró de hablarle, tocarla, abrazarla, besarla... en su escapada a la isla pitiusa.

Lo hacen todo juntos hasta entrar en la casa de 'Solo/a'. Tienen planes de boda y de ampliar la familia, "Me conformo con tres", dice ella. Además, comparten casa, un chalet pareado en Madrid, y el canal 'Bestia y bella' en Mtmad. Vamos, que lo suyo está afianzado. Pero ni por ésas parecía relajado Rafa Mora, que entregado a la ‘operación pulpo’ no soltaba a su chica, no se le fuera a escapar nadando... Con lo que parecía especialmente preocupado era con su trasero. Tranquilo, Rafa, que nosotros se lo vemos estupendo...

Agencias

Agencias

Macarena es su mejor medicina: Rafa no anda en su mejor momento en 'Sálvame', donde la audiencia le dejó claro que prefiere tener a Anabel Pantoja que a él en plató. Los directivos del espacio decidieron dejarles a ambos sin programa unos días por sus enfrentamientos. En Ibiza, el estudiante de Periodismo desconectó de todo y, con un yate, recorrió las aguas del mar Mediterráneo.

Agencias

Durante su jornada marinera, la pareja aprovechó cada momento para devorarse, literalmente: besos, caricias, abrazos. ¡Love is in the air! Además de mucho amor, Rafa y Macarena pasearon por la isla pitiusa sus esculturales cuerpos y disfrutaron de los encantos y locales de Ibiza. "#love ❤️#ibiza #ushuaia" fueron las palabras que el colaborador escribió en sus redes sociales en una foto suya con su chica durante su escapada.

