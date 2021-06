Ariadna Cross ha sido la última concursante en entrar en 'Solos': así fue su llegada

La hija de Fortu ha sustituido a Dakota Tárraga: ¿por qué tuvo que dejar el reality?

Ariadna Cross está feliz cual perdiz en el pisito de 'Solos', y más teniendo en cuenta que es su regreso a la tele y además de la mano de un gran amigo, Dani Santos, con el que coincidió en 'Gran Hermano 12+1'. Aquella fue una gran edición, y les sirvió para saltar a la fama, y aunque la mayoría de concursantes siguen llevándose bien, ahora Ariadna se ha enterado de un detalle que no le ha hecho ninguna gracia, porque a pesar de que ella no tiene ningún problema con nadie... ¡resulta que le están haciendo el vacío!

Ha sido el propio Dani el que le ha sacado un tema bastante espinoso: algunos ex concursantes tienen un grupo de WhatsApp... en el que no está Ariadna. A ella no es algo que le preocupe en exceso, pero sí que su amiga María (Sánchez) no le haya dicho nada: "Es verdad que tú no tienes problemas con nadie... pero si no estás es porque no te quieren meter. Yo no soy el administrador de ese grupo", ha dicho Santos para descargarse de culpa. "Pues ya se lo diré yo clarito a María cuando hablemos con ella... porque, si es mi amiga, me lo dirá. A lo mejor no es ella la que no me quiere meter. A lo mejor son otros", ha dicho algo mosqueada.

"¿Por qué no me va a querer meter, si soy su amiga?", ha querido saber la hija de Fortu subida a la elíptica para tratar de completar la prueba. "Es un grupo en el que estamos las personas que hemos seguido en contacto... y tú igual no eres tan íntima", le ha explicado Dani, peor ahí Ariadna ha estallado, porque si hay algo con lo que no puede, es la hipocresía: "Mira, ¡no me hagas hablar! En ese grupo hay gente que entre ellos no se llevan bien", ha revelado, y oye, ahora sólo queremos saber más de este salseo... ¿Por qué le estarán haciendo de menos a la pobre Ariadna?

