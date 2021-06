Nagore Robles no se corta un pelo. La colaboradora ha demostrado en más de una ocasión que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Ahora, ha vuelto a hacer gala de su naturalidad en 'Estirando el chicle', el podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín. La ex gran hermana ha explicado cómo se siente después de llevar tantos años trabajando en la televisión y ha reconocido que, pese a los fuertes enfrentamientos que ha protagonizado durante todo este tiempo, no considera que tenga ningún enemigo.

Sin embargo, parece que aunque ella no guarde ningún rencor a nadie, sí que hay otras personas que no han querido compartir el mismo espacio que ella. Al parecer, la colaboradora ha sido "vetada" en más de una ocasión. "Lo peor es quién lo hizo. Vais a flipar: un señor que caga en la playa y le pillaron. Sí, hablamos de Amador Mohedano", ha indicado entre risas.

Nagore Robles no ha dudado en explicar cómo fue la 'pillada' que le hicieron a Amador Mohedano en la playa, ya que Carolina no recordaba que eso hubiese sucedido. "Yo creo que aprovechaba la ocasión de que sacaba a los perros a la playa y aprovechaba para cagar. Cuando una persona siente placer cagando ya es un poquito enfermizo. Igual era por las vistas. A mí que se cague en las playas...".

La novia de Sandra Barneda no ha dudado en cargar duramente contra el hermano de Rocío Jurado tras recordar cómo impidió que pudiese estar en el mismo plató que él. "Yo creo que no se puede caer más bajo que que me bloqueé a mí una persona a la que pillan cagando en la playa. Además, estaba contratado como asesor del amor, imagínate el nivel", ha indicado, haciendo referencia al trabajo como colaborador que realizó en 'MHYV'.

Sin embargo, a pesar de que recuerda cómo Amador Mohedano pidió no compartir plató con ella, no es capaz de recordar cuál fue la razón. "Algo diría de él, como tengo este poco filtro en esa época en la que te llaman de un programa y yo soy de poco freno. Entonces algo debí decir que le sentó falta entonces dijo 'no quiero coincidir con ella' y en ese momento él tenía mucho poder, supongo", ha reconocido.

La colaboradora ha indicado que, aunque está muy agradecida de su paso por la televisión, está en una época de su vida en la que está comenzando a replantearse muchas cosas y ha confesado que comienza a estar un poco cansada de su trabajo. Además, parece que no cuenta con ningún amigo dentro de este mundillo, y es que de la televisión ella solo se queda con "su mujer", Sandra Barneda.

