Ester Expósito se está convirtiendo en toda una caja de sorpresas. La actriz ha dejado a todos de piedra al aparecer en una fotografía junto a una influencer italiana con la que hasta ahora nadie la había relacionado nunca...¡Chiara Ferragni! Ambas han sorprendido compartiendo una instantánea en sus redes sociales con las que demuestran que tienen una gran unión, y es que parece que son amiguísimas pero, ¿cómo ha surgido esta gran relación entre las dos?

De momento, poco se sabe sobre cómo se conocieron ambas, pero lo cierto es que parece que entre las dos han conseguido entenderse de maravilla y han logrado tener una gran amistad. "Noches en Milán junto a Ester", ha escrito la italiana, que hace poco dio a luz a su hija Vittoria, fruto de su relación con Fedez.

Parece que la actriz ha tenido que pasar unos días en Milán y no ha dudado en aprovechar la ocasión para estar con Chiara Ferragni. Por su parte, Ester ha compartido la misma publicación junto a la frase "rubias al poder", y es que parece que ambas han logrado congeniar la mar de bien.

Sin duda, una relación que ha sorprendido tanto o más que cuando Rosalía hizo pública la estrecha amistad que le unía a Kylie Jenner, una relación que ha contado con altos y bajos pero que parece que ya vuelve a estar mejor que nunca. Sin embargo, parece que ahora Ester Expósito y Chiara Ferragni han llegado para quitarles el puesto de las "amiguísimas" del momento, y es que su amistad ha creado un gran revuelo, ya que nadie podía esperárselo. ¿Las veremos protagonizar más momentos juntas dejando claro que "las rubias están al poder"?

