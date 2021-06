Steisy y Pablo tuvieron una fuerte discusión en 'Solos' tras un supuesto tonteo de ella con Manuel

La pareja ahora se ha dicho las cosas a la cara para tratar de encontrar una solución a sus problemas

Tener una pareja es un trabajo 24/7, y es que no vale sólo con tenerla, sino que hay que cuidarla. De esto Steisy y Pablo Pisa saben mucho, y es que los tortolitos, a pesar de tener sus momentos malos, también tienen sus momentos buenos, y todo gracias a la comprensión, la paciencia y una ayudita con terapia de pareja. Ahora Steisy acaba de salir del reality 'Solos', un programa que casi le cuesta su relación, y es que el tonteo que ha tenido con Manuel y las discusiones con su novio llegaron a tal punto que hasta su familia se metió en medio... y terminó todo como el rosario de la aurora. Pero ahora han puesto las cartas sobre la mesa para intentar arreglarlo.

Pablo ha sido muy directo con su novia: "Creo que tonteaste con Manu, que te gusta rozar el límite sin pasarlo. Mucha gente me ha criticado porque como espectadores quieren salseo y que me fueras infiel, pero como me respetaste, yo soy el malo, el grano en el culo de la película", ha confesado, pero Steisy le ha explicado cómo fue realmente: "Yo no lo viví como un tonteo. Sabes que me gusta gustar, pero también que soy muy cariñosa, y que si que alguien me da cariño, no me lo quito de encima. Al final estás en un piso de 40 metros cuadrados y el otro lo es todo para ti, pero yo no hice nada con ninguna maldad ni nada que te pudiese faltar al respeto".

Steisy sabe por qué estaba Pablo enfadado realmente

Aunque muchos podrían pensar que era por celos, después de dos años de relación Steisy sabe perfectamente que a su novio no le molestaba el tonteo, sino otra cosa: "Esas actitudes las he tenido contigo de fiesta y a ti no te ha molestado. ¿Por qué? Porque no estabas delante. Yo le he pellizcado el culo a todo el mundo y no te ha molestado… pero con Manuel sí. Yo creo que lo que te ha pasado ha sido echarme de menos y la distancia, que nos envenenaba", ha dicho, algo ante lo que Pablo ha dado su brazo a torcer. "Entiendo que las imágenes son durillas, porque salíamos abrazados, esto, lo otro… pero desconfiaste de mí y creo que no tenías que haberlo hecho, porque tú sabes que yo estoy muy enamorada de ti", ha añadido.

Ha puesto a su familia en su sitio

Otro duro episodio que se vivió en el reality fue la durísima discusión por teléfono que tuvo con su madre y con su hermana, con las que todavía no está dispuesta a hablar: "mi madre y mi hermana se dejaron guiar por la opinión de la gente… y no puedo darles la razón, porque la opinión de la gente no se puede meter en una relación. Estuvo muy feo, me envenené cuando lo vi, ya no por Pablo, sino porque creo que pasaron por encima de mi cabeza, y estuvo muy desacertado. Mi madre, en ese momento, se convirtió en portavoz de los fans, y creo que mi madre debería dedicarse a lo suyo, dejar mis redes y mis fans y, si quiere hablar de algo, preguntarme antes, que tengo ya 30 años. Y con mi hermana no he hablado, creo que se me tiene que pedir un perdón", ha sentenciado.

Steisy ¡se deshace en lágrimas confesando su amor por Pablo!

Sin duda, el momento más lacrimógeno de su vídeo de reconciliación ha sido cuando ella le ha confesado todo lo que siente para poder cerrar este capítulo, y dejar claro que para ella no hay más hombre que su novio: "La gente dirá 'estás con Pablo sólo porque estás enamorada'. Sólo por eso no: estoy con Pablo porque creo que ningún tío ha estado a mi altura. Pablo me hace feliz, es el hombre con el que más me he reído en mi vida, es todo lo opuesto al maltrato que yo sufrí. Es el hombre que cumple todo lo que yo tenía apuntado en una libretita que quería en una persona. Tenemos el mismo rollo, la misma ambición, la misma forma de ver el futuro… y después de dos años todavía se me revuelven las tripas porque creo que es el hombre más guapo del mundo. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Me hace la vida muy fácil y por eso le quiero mucho, porque cuando le abrazo y le huelo siento la tranquilidad que me da, lo que me respeta… y estoy feliz con la relación que tengo, así que por favor respetadme", ha dicho para acallar a los fans que creen que la tiene abducida, y es que, después de tantas relaciones, por fin sabe lo que quiere y lo que no...

