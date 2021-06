Carlota Corredera es la mejor defensora de Rocío Carrasco. 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la serie documental de la hija de Rocío Jurado terminó de emitirse el 26 de mayo y su protagonista dio una entrevista final, el 2 de junio, donde habló con Lydia Lozano que le pidió perdón y anunció una nueva bomba: en otoño protagonizará una nueva docuserie para 'ajustar cuentas' con el clan Mohedano Jurado.

En el nuevo número de Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, te contamos cómo Carlota Corredera, que ha ejercido de entregada presentadora, se ha convertido en una defensora a ultranza de Rocío. La gallega nunca ha sido una mujer tibia, a quien le vayan las dobleces, siempre ha demostrado que se implica al máximo, y en esta ocasión no ha sido diferente, pero sí duro: "He tenido mucha presión", reconoció en 'Deluxe' quien agradeció el apoyo incondicional de Jorge Javier Vázquez que la felicitó por su buen hacer.

Las redes se han posicionado tanto a favor como en contra (¡y cómo!) de Carlota, que se siente linchada: "¿Por qué me tengo que levantar por la mañana y leer amenazas anónimas?", se pregunta la periodista. ¿Lo peor? Su posicionamiento a favor de Rocío Carrasco también le está enfrentando a ciertos compañeros, que opinan que con ella ya no se puede debatir del tema.

Uno de sus más duros encontronazos lo tuvo con Antonio Montero en 'Sálvame'. El paparazzi tildó a Rocío de 'mala madre', algo que encendió a la periodista: "No voy a permitir que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco después de todo lo que ha contado. No lo voy a permitir. Si él se queda en plató, yo me voy. Se acabó. Esto no es un juego". Y Montero, cabizbajo, abandonó el programa.

Problemas con Kiko Matamoros

Kiko Matamoros también ha tenido ya varios roces con Carlota. Sobre todo tras confesar que sólo había visto el episodio cero de la serie documental. La periodista le advirtió: "Tienes suerte de que yo no sea la directora del programa". Matamoros intenta lidiar con humor con la actitud de la gallega: "Y encima ponéis la canción de 'El Padrino' de fondo", contestó. Pero Carlota no entiende su postura: "Has llegado a igualar a Rocío Carrasco con Antonio David en acciones con sus hijos y no es lo mismo en ningún sentido. No entiendo que no hayas tenido la curiosidad, las ganas de aprender, de superar nuestras propias ignorancias con la violencia de género”.

Matamoros puede que trate de evitar el enfrentamiento en 'Sálvame', pero no calla en 'Viva la vida': "No voy a hablar de Carlota. Ella es presentadora del programa en el que trabajo y sé que a ella le molestaría muchísimo", dijo en el espacio de Emma García. Y añadió unas frases que sonaron a zasca tanto para Mediaset como a la productora de la serie. "Yo no he contratado a Antonio David, a Olga Moreno, a Rocío Flores, a Rocío Carrasco ni a nadie. Yo me he comido un pastel que me han servido", zanjó.

Con María Patiño también ha tenido Carlota sus más y sus menos, aunque ésta ya le ha pedido perdón: "Carlota, seguiremos discutiendo, pero no te lo he puesto fácil. A veces creo que he defendido más mi ego sin pensar en que había una tercera persona y eso me ha llevado a pasar noches en vela y a no sentirme bien conmigo misma".

Así las cosas, parece que algunos como Gema López temen hablar en alto. Y es que, creyendo que el micro no estaba encendido, se la escuchó recriminar la actitud de la productora de la serie documental: "Yo creo que en los debates especiales falta pluralidad".

Carlota también tiene palabras para José Antonio Rodríguez, el tío de Rocío que no cree su testimonio. "¿Quién no querría tener un tío como él, que después de abrirte en canal y contar todas las violencias a las que has sido sometida durante 20 años, no sólo no te apoya sino que tienes un negacionista en tu propia familia?", fue su mensaje.

