Romeo Beckham y su hermano Cruz ya son unos homrbecitos que disfrutan de la noche londinense con amigos

Más de un año de pandemia nos ha cambiado a todos mucho, pero cuando vemos a los hijos de alguien después de tanto tiempo de encierros y restricciones, flipamos en colores, y más con los hijos de los famosos, como los de los Beckham, porque ayer mismo eran unos niños monísimos... ¡y ahora son unos hombrecitos que salen con sus amigos en la noche londinense! Romeo y Cruz (el segundo y tercer hijo respectivamente de David y Victoria Beckham) ya no son ningunos niños: el primero tiene ya 18 años, y sale con su hermano de 16 y varios amigos a dar una vuelta por el centro como cualquier otro adolescente...

Aunque Romeo seguramente fuese el encargado de cuidar a su hermano, parece que Cruz se desenvuelve muy bien solito: los dos se lo pasaron realmente bien con amigos y, sobre todo, amigas: Romeo tiene a su novia, la modelo Mia Regan (que ha encajado a la perfección con la familia de él, e incluso ha hecho alguna campaña para Victoria Beckham), mientras que Cruz se echó unas buenas risas con Matilda Ramsay, una de las hijas del reconocido chef Gordon Ramsay, una familia con la que los Beckham tienen una gran amistad desde hace años.

A Cruz se le están endureciendo cada vez más las facciones (es lo que tiene madurar), pero el cambio de Romeo ha sido mucho más radical: ha decidido cortarse su melenita para ahora parecer una pelota de tennis: rapado y rubio platino, con un look muy a lo J Balvin con sudadera, pantalones anchos y gafas de sol (todo postureo, pues a juzgar por las imágenes, ya no había sol ninguno). ¡Ay, como crecen los pequeños...!

