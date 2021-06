Si hay una pareja extraña pero bien avenida este 2021 esa es, sin duda, la que forman Kourtney Kardashian y Travis Barker. La socialité y el rockero, a primera vista, parecían no tener mucho en común, pero está claro que una cosa es la imagen que proyectan y otra cómo son de cara a la galería... y da la impresión de que tienen una visión de la vida muy similar. La pareja se ha compenetrado a las mil maravillas, y ambos no parecen tener ningún problema con sus respectivas familias... pero aún quedaba un escollo que salvar: los hijos.

Travis tiene dos hijos de 17 y 15 años, y ya entienden que papi tiene una nueva novia con la que es feliz, pero los pequeños de Kourtney, Penelope y Reign, aún tienen 8 y 6 añitos respectivamente... aunque da la impresión de que Travis tiene buena mano con los críos porque se los ha llevado de calle a juzgar por las imágenes que tenemos de ellos... literalmente.

Gtres

Gtres

La pareja salió este martes a tomar algo por las calles de Los Ángeles, y si hay algo que a un niño le vuelve loco, es un buen batido, así que Travis se encargó de que a los pequeños no les faltara nada. Eso sí, quizá se están pasando ya un poco de permisivos, porque eso de que Reign vaya descalzo por la calle no lo acabamos de ver (y eso que ya estamos a acostumbrados a ver a otras celebrities, como Drew Barrymore o Gwyneth Paltrow siguiendo esta moda). Dicen que las calles de LA están impolutas... pero uno nunca sabe lo que se puede clavar en un pie, y menos con 6 años... pero claro, así iba ¡con los pies completamente negros! Cómo se nota que no es Kourtney la que va detrás limpiando en casa...

Gtres

