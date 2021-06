Danna Ponce ha anunciado tristemente la ruptura con Víctor, su novio

Así era la casa en la que iban a vivir juntos

Las últimas semanas para la influencer Danna Ponce han sido una montaña rusa, y aunque está tratando de amoldarse a los cambios que le han llegado a su vida, lo cierto es que no está precisamente en su mejor momento. Danna ha querido usar su canal de MTMad para dar un par de noticias, y ninguna de las dos son felices, pero así es la vida: le ha contado a sus fans que ha roto con su novio y que todavía no tiene casa a la que mudarse, así que está viviendo de nuevo con su madre...

Ponce ha querido explicar que su ruptura, aunque no es la mejor de las noticias, la está sobre llevando más o menos bien, ya que no ha pasado nada malo entre ella y Víctor: "No ha pasado nada ni ha habido, ni mucho menos, terceras personas. Ni siquiera una discusión que nos hiciera dejarlo. Simplemente ha sido el desgaste, porque nosotros hemos tenido una relación muy intensa, con momentos en los que hemos tocado el cielo pero también momentos muy malos y duros… conforme ha pasado el tiempo eso ha hecho que la relación llegue a un punto de no retorno", ha señalado.

Danna ha revelado que se va a quedar con un gran recuerdo de su ex, y que siempre se tendrán el uno al otro: "Yo a Víctor le quiero muchísimo, le voy a querer siempre, ha formado parte de mi vida y estoy muy feliz por eso. Sabe que le deseo lo mejor y de una manera u otra siempre voy a estar en su vida, aunque sea sin hablar, porque ahora estamos en un proceso de no poder ser amigos, porque no sería real… pero también sé que me tiene mucho cariño y me quiere mucho. Me va a tener, y yo a él igual".

La edad les ha pasado factura

Aunque el desgaste ha sido parte importante en su ruptura, al final los años que les separaban se han empezado a notar, y comenzaban a querer cosas distintas en la vida que les hacían chocar: "A Víctor y a mí nos separa una diferencia de edad bastante grande, y llegó un momento en el que queríamos cosas diferentes. Desde todo el amor que nos tenemos, hablamos y dijimos que igual nos habíamos acompañado durante dos años, pero era el momento de separarnos para seguir creciendo. Creo que la definición de amor es eso, saber cuándo soltar".

¿Qué ha pasado con su casa?

Danna y Víctor comenzaron a construir la casa de sus sueños hace varios meses, pero cuando les tocaba entrar a vivir y empezar a mudarse ¡todo se ha retrasado! Y al final, como siempre, por culpa de la burocracia: "Cuando arreglemos el papeleo", ha anunciado la instagrammer que se irá a vivir, pero no antes del 20 de junio, que será cuando, por fin, le entreguen su preciado nuevo hogar.

