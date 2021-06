Angelina Jolie presume de que, desde que se separó de Brad Pitt, allá por 2016, no tiene citas para centrarse en sus hijos: "Tengo que asegurarme de que están mentalmente bien. Aunque creo que la cosa cambió hace años y ahora ellos piensan: Tenemos que asegurarnos de que mamá está bien".

Vista la cara de Zahara, a la salida del súper, la actriz necesita una novia o un novio tanto como crema solar (¡no se puede estar más blanca!) porque empieza a agobiarlos con su rollo 'hagamos todo juntos'.

Madre e hija están muy unidas e incluso comparten secretos de belleza –ambas usan el mismo perfume (Mon, de Guerlain)–, pero la adolescente parece necesitar un 'respiro' de tanta mamá. Zahara está muy unida a su hermano John (que decidió cambiar de género) con el que comparte amigos famosos como Millie Bobby Brown, protagonista de la serie 'Stranger Things'.

Agencia

Juicio por la custodia

Que sí, que anda empeñada en demostrarle al juez que es una madraza que merece la custodia de sus hijos y alejarlos del (para ella) 'maléfico' Brad, pero que Zahara es una adolescente que seguro que tenía mejores planes que jugar a ser gente que no vive en una mansión...

En 'Eternals', su nueva película para Marvel en la que también participa Salma Hayek, Angelina interpreta a una heroína. En la vida real, para su hija es una madre que, a veces, puede ponerse pesadita con lo de hacer juntas la compra...

