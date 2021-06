Lara Sajen tendrá que convivir en 'Supervivientes' con un tiburón que se ha acercado a la playa

La bailarina, al menos, ha tenido una buena noticia: su reencuentro con su hermano Sergio

Quien va a 'Supervivientes' ya debería saber a lo que se enfrenta, y es que después de 19 ediciones ya no es ningún misterio que, quien pasa el casting, va a sufrir, y mucho. Sin embargo, algunos siempre sufren más que otros, y Lara Sajen está teniendo, en esta edición de 2021, bastante mala suerte. La bailarina empezó con el pie izquierdo al ser una de las concursantes encalladas, más adelante una prueba le costó la visión durante unos días, y ahora resulta ¡que le toca convivir con un tiburón!

En la última prueba del concurso, los robinsones tuvieron que recuperar unas piedras que escondían ventajas en el concurso o verdaderas penitencias, con tan mala suerte que a Lara le tocó vivir unos días aislada en una plataforma de madera sobre el mar, pudiendo acercarse a la orilla sólo para lo estrictamente necesario, y fue subirse a ella... y avistar un tiburón a pocos metros de ella: "Lo que me faltaba ya", decía con exasperación.

El concurso, este año, está siendo especialmente duro: aunque aún no han tenido que vivir ningún fenómeno meteorológico grave como el que vivieron los concursantes de la edición de 2019, la fauna no está dando tregua, y es que sólo unas horas antes Omar Sánchez y Gianmarco Onestini sufrían una peligrosa picadura de araña en la que tuvieron que intervenir los servicios médicos del reality. Desde luego, lo de este año ¡ya es mala suerte!

