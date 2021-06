Un problema con la comida ha hecho que todos se enfrenten a Alejandro Albalá

El ex de Isa Pantoja debe andarse con cuidado con los enfrentamientos: esta semana, está nominado

¿Qué sería de 'Supervivientes' si no hubiera dramas por la comida? En la isla, los alimentos se convierten en un bien de lujo, y lo mejor sólo se lo pueden llevar a la boca en las pruebas de recompensa. Los concursantes lo saben bien, y a veces esas ganas por comer les juegan malas pasadas, como a Alejandro Albalá. El joven santanderino, como buen norteño, es de buen comer, y en una de las últimas pruebas en las que pudo alimentarse con algo más que arroz, pescado y coco, dejó claro que está pasando mucha hambre.

Un plato de espaguetis grupal tuvo la culpa: según denunciaron varios compañeros, Alejandro comía a puñados, algo que hasta cierto punto podía entenderse, pero no la ansiedad con la que lo hacía, y ninguno de sus compañeros se cortó a la hora de decírselo. El ex de Isa Pantoja, sin embargo, sostuvo que no entendía ese mosqueo, ya que sí es cierto que pudo comer a manos llenas, pero todos pudieron disfrutar de la pasta y que ese enfado no tenía sentido alguno.

No es la primera vez que discuten por comida

Alejandro está dejando claro que a él le da lo mismo discutir con quien sea: hace unas semanas tuvo un encontronazo con Gianmarco y otro con Tom Brusse por el nuevo novio de Isa (y futuro marido, Asraf), pero la comida en concreto ha sido un tema de tensión para él: hace sólo unos días Omar le acusaba de que, en el reparto de un puchero, a él le había echado demasiado hueso y que, por tanto, tocaba a menos comida que el resto... y es que visto desde España puede parecer una chorrada, pero cuando uno pasa ese hambre... ¡no quiere tonterías con el reparto de la comida!

