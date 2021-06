Omar y Gianmarco sufrieron el ataque de una araña y lo están pasando realmente mal. El agobio está en ellos y el estar en la isla con esas condiciones hace que el problema agrave. Omar está desesperado y ha pedido a sus compañeros que lo nominen. También quiere aprovecharse de la ayuda de la audiencia para poder regresar a su casa cuanto antes. La situación que está pasando Omar es complicada, sus compañeros lo entienden pero hablando en plata, lo que está pidiendo el canario va en contra de las reglas del programa.

En 'Supervivientes', los concursantes no pueden pedir la nominación a sus compañeros ni la expulsión a la audiencia. Parece que Omar no se ha estudiado bien las reglas o no ha visto las otras ediciones, y esto le puede jugar en su contra. Por esta petición, el novio de Anabel Pantoja puede ser sancionado y es lo que menos se le aconseja a los concursantes. Esperemos que esta noche haya pensado mejor las cosas y reflexione sobre la que le puede caer si pide su expulsión.

Telecinco

La picadura ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero hay que reconocer que los concursantes flaquean desde hace tiempo. Omar se encuentra muy bajo de ánimos debido a la falta de alimento y las fuerzas van desapareciendo. ¿Será que las cosas no las están haciendo bien y no consiguen las recompensas? En playa Destierro parece que Lola y Palito se las averiguan bastante bien y pescan con frecuencia, ¿habrá menos peces en Cabeza de León?

Habrá seguidores del programa que entiendan a Omar perfectamente y comprendan que se quiere ir del concurso, pero a otros les parecerá injusto, ya que la picadura más pronto que tarde desaparecerá y podrá seguir haciendo vida normal. Esta noche descubriremos la decisión final del canario.

