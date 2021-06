Lucía Sánchez e Isaac confesaban hace un tiempo que estaban comenzando a conocerse. Una noticia que supuso todo un bombazo, ya que antes de esto el ex concursante de 'LIDLT' había mantenido una relación con Marina, que había sido la gran amiga de la gaditana durante el concurso. A pesar de todas las críticas que recibieron por esto, ambos han seguido adelante con su decisión, presumiendo del gran amor que sentían el uno por el otro a través de sus redes sociales...hasta ahora. La pareja lleva un tiempo sin aparecer junta y esto ha despertado todo tipo de rumores.

La ex concursante de 'LIDLT' ha querido aprovechar su canal de 'Mtmad' para aclarar qué ha pasado realmente entre ellos y si realmente han decidido poner punto y final a su relación. En el vídeo, Lucía ha explicado que ambos...¡siguen estando juntos! De hecho, parece que cada vez están mejor y continúan con sus planes de compartir piso.

Mtmad

"Hemos estado separados por trabajo", ha comenzado explicando. Sin embargo, no todo es color de rosas. La gaditana ha confesado que han vivido un momento difícil en su relación debido a que no encuentran piso. "Cuando viene tenemos que estar en casa de mis padres y estamos en mi cuarto". Una situación que ha llegado a agobiarles en algún momento, y es que se ven obligados a hacer planes todos los días para no estar en casa. "Este tiempo separados nos ha venido muy bien. Yo tuve que ir a Madrid por trabajo y él decidió ir a Barcelona para ver a su familia".

Lucía ha reconocido que el hecho de no encontrar piso está comenzando a afectarles. "Llevamos dos meses buscando pero no hay nada", ha dicho visiblemente agobiada. Lo cierto es que, a pesar de la buena relación que Isaac tiene con los padres de Lucía, estar viviendo en el cuarto de ella no está sentándole nada bien a su relación y la ex concursante teme que esto pueda llegar a causar que terminen agobiándose. Sin embargo, espera que esto pueda solucionarse pronto, y es que parece que está a la espera de una llamada decisiva que podría cambiarle la vida.

