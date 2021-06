Kate Winslet, a sus 45 años, no tiene el cuerpo para que le toquen las palmas, y es que tiene mucha experiencia en el mundo del cine como para que intenten tomarle el pelo. La actriz de 'Titanic' y 'Divergente' acaba de estrenar, hace apenas unas semanas, una nueva serie para HBO, 'Mare of Easttown', en el que hace de una detective en un pequeño pueblo de Pensilvania que trabaja investigando un crimen mientras hace malabares con su propia vida personal. En resumen, una mujer corriente, y por eso Kate pidió que no retocaran las fotos ni las imágenes de la serie... y hubo DRAMA.

La actriz, al ver la cartelería de promoción de la serie (atención, spoilers aquí), se negó a que eso se hiciera público al ver que no se reconocía a sí misma con tanto retoque fotográfico, y después de pedirlo por las buenas, tuvo que montar el pollo, y con razón, cuando los productores le dijeron que 'no podía' pedir eso'. "Yo les respondía 'gente, sé cuantas arrugas tienen mis ojos, por favor pónganlas de nuevo'", ha contado a The New York Times.

Incluso tuvo que discutir con el director de la serie, Craig Zobel, cuando éste vio en unas tomas con contenido sexual de la protagonista que asomaba un poco de tripita y quiso retocar el vídeo, pero Winslet también se negó. "Supongo que por eso la gente ha conectado con este personaje de la manera en que lo ha hecho. Porque claramente no hay filtros", ha dicho, y ha añadido: "Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro propios de su edad, su vida y el lugar del que viene", ha contado la actriz, que en todo momento ha querido resaltar la naturalidad del personaje, pidiendo incluso que la iluminación de las escenas no fuera excesivamente perfecta, porque ni ella ni el personaje lo eran tampoco. La actriz, por esta serie, ya se perfila como favorita en la próxima temporada de premios.

