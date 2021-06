Marta López se enfrentó a Alexia Rivas en el plató de ‘Sábado Deluxe’, la joven que le ‘arrebató’ a Alfonso Merlos en pleno confinamiento. Antes de una de las pausas publicitarias, Jorge Javier Vázquez anunció que existían unos mensajes que demostraban que la colaboradora de ‘Sálvame’ había intercambiado unos mensajes subidos de tono con un empresario, cuyas iniciales son J.M., al mismo tiempo que estaba de relación con el periodista. Tras volver del descanso, Lydia Lozano apareció en el directo para enfrentarse a López y leer el contenido de estos mensajes.

“No tengo por qué enseñarte nada porque tú hiciste lo mismo con otra persona”, dijo Lozano, en referencia a su marido Charly. Ante la insistencia de López, que exigía que demostrara lo que estaba diciendo, la periodista explicó que la conversación había tenido lugar un 28 de diciembre. “Las conversaciones son: ‘vamos a pasarlo bien’, ‘quiero que se nos pongan los pelos de punta’, ‘la tienes pequeñita’…”, aseguró. “No te mide tanto, ¿no? Es una pena, más bien pequeñita”.

Telecinco

Por su parte, la concursante de ‘Supervivientes 2021’ negó la mayor y dijo que habló con ese empresario con el objetivo de venderle un local que tiene en Talavera de la Reina. “Si estuviera liada con él sabría lo que le mide”, indicó. “Ese día estuve con Merlos a Huelva”, afirmó.

Para rizar todavía más el rizo, Belén Esteban intervino para destapar que Alexia Rivas también habría mantenido una relación con un hombre casado y con hijos, al que habría dejado justo antes de participar en ‘Supervivientes 2021’. Este hombre sería también empresario y respondería a las iniciales J.R. “Él está muy acojonado por su mujer”, desveló Esteban. La que fuera reportera de ‘Socialité’ no quiso hablar mucho del asunto, dejando entrever que, aunque estuviera casado la relación con su mujer, estaría rota.

¿Cómo fue el sexo con Merlos?

Todo esto se produjo minutos más tarde de que Alexia Rivas y Marta López acercaran posturas gracias al rencor que sienten por Alfonso Merlos. “A Alexia le estoy agradecida por la mierda que me ha quitado de encima. En ‘Supervivientes’, cuando estuvo malita, me ofrecí a cuidarla”, llegó a decir López. Además, ambas acabaron reconociendo que hablaron sobre sus experiencias sexuales con Alfonso Merlos en ‘Supervivientes’. “Tú me dijiste a mí que no estabas contenta sexualmente con él”, sostuvo Marta.

