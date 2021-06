Nagore Robles acaba de ponerse al frente de su nuevo programa, ‘Sobreviviré’, un debate gamberro en el que se aborda la última hora de ‘Supervivientes 2021’. En un momento de la noche, y como buen programa golfo, acabaron hablando de sexo. Todos los presentes quisieron saber si la mediática representante Pilar Yuste había tenido algo más que una relación profesional con alguno de sus clientes. “Eso es trabajo, corazón. Yo ya no tengo salud para tirarme un tío de ese calibre [...] Si haces eso, ya no les puedes reñir. Además, son muy jóvenes todos”, confesó la mujer, ataviada con unas pintas que ni el mismísimo C. Tangana.

Mitele Plus

Nagore no pudo morderse la lengua y aseguró que Yuste se estaba perdiendo uno de los grandes placeres de la vida. “Te lo digo por experiencia: no hay nada como mezclar el trabajo con el sexo. Ahora me pasáis un aparato de estos que voy a estar un tiempo a pan y agua”, indicó. Pobre Nagore, que se está viendo obligada a recurrir al maravilloso mundo de los juguetes sexuales…

Separadas por el trabajo

Nagore Robles mantiene una relación sentimental con la presentadora Sandra Barneda, a la que, precisamente, conoció en uno de los debates de ‘Gran Hermano’. De hecho, en estos momentos, se han visto obligadas a separarse forzosamente por sus respectivos proyectos profesionales. Sandra se ha marchado a República Dominicana para grabar la próxima temporada de 'La isla de las tentaciones' mientras que Nagore se ha tenido que quedar para el estreno de este nuevo programa que se emite en Mitele Plus.



gtres

Nagore está muy ilusionada con 'Sobreviviré', un after show que cada martes y jueves se emite a partir de las 2 de la madrugada, justo cuando los focos de 'Supervivientes' se apagan en Telecinco y Cuatro, dando paso al espacio digital más canalla y deslenguado de la plataforma premium de Mediaset España. Cabe recordar que la que fuera participante de ‘Gran Hermano’ ya demostró sus buenas capacidades de presentadora cuando sustituyó a Toñi Moreno en 'Mujeres y hombre y viceversa'.

