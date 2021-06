Yoli de 'GH' se ha sincerado de su experiencia como madre por segunda vez. La joven ha contado a través de su canal de MTMAD el complicado momento que vivió en el parto de su segunda hija. La exconcursante de 'GH' ha querido compartir con sus seguidores las experiencias, tan diferentes, entre el embarazo y parto de su primera hija, Valeria, y de la segunda, Jimena. La segunda hija de Yoli y Jorge llegó hace tan solo dos semanas, pero ha llenado aún más de alegría la vida de la concursante de reality y su pareja.

Yoli cuenta que a ella la edad le ha "hecho mella" pues en el embarazo de Valeria era mucho más joven que en el de Jimena. A su primera hija la tuvo con 22 años y a la segunda la ha tenido con 28 años. Seis años que para Yoli marcan la diferencia. En su primer embarazo Yoli cuenta que no tuvo ningún síntoma: "Ni naúseas, ni contracciones previas, ni encías sangrantes... cero síntomas". Sin embargo con Jimena todo cambió. "Durante el primer trimestre del embarazo vomité unas dos o tres veces. También es verdad que me dio por comer churros y grasa. Pero ya no volví a probar nada de grasa ni azúcar", cuenta la joven.

"Con Jimena he tenido contracciones desde el sexto mes, ardores hasta que nació y las relaciones sexuales eran como "dolorosas". No ha sido un embarazo complicado, pero he sufrido todos los síntomas", ha explicado Yoli.

Sobre los partos, cuenta que con Valeria el parto no fue complicado, pero ella no dilataba. Por lo que finalmente tuvieron que romperle la bolsa y ponerle oxitocina. Finalmente dio a luz dos días después de lo previsto y todo salió bien, excepto porque la pequeña al estar tanto tiempo empujando con la cabeza la tenía "como un bordillo". Sin embargo, no era nada preocupante y a los días se le pasó.

Jimena por su parte se adelantó varios días. "Empecé con contracciones el viernes y el lunes ya me fui al médico. Estaba de 3 centímetros por lo que me pudieron poner la epidural: "El parto fue maravilloso. Tres empujones y nació Jimena". Las dos pesaron 3 kilos, aunque Jimena con medio kilo menos. Y la gran diferencia entre ambas es su color de piel. Mientras Valeria es rubia y de piel muy clarita, parece que su hermana va a ser morenita y de ojos marrones.

