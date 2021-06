Alessandra Ambrosio no se despega de su novio, el modelo Richard Lee, ni con agua caliente

Estas son las fotos con las que pudimos confirmar que la modelo está saliendo con un nuevo hombre

Alessandra es muy deportista, pero a veces también le da por ritos rarunos en la playa

Alessandra Ambrosio está ahora mismo en el séptimo cielo, y a las pruebas nos remitimos. No hay más que verla en estas fotos en las playas de Malibú, en las que jugó mucho al volley, deporte (entre muchos otros) que le encanta y con el que consigue mantener su figura tonificada a sus 40 años, pero sin duda este fin de semana lo que más ha ejercitado son los morros, porque no paró de besuquearse como una adolescente con su nuevo novio, el también modelo Richard Lee (sí, todo queda en casa, amigas...).

La top que un día desfilara con las alas de Victoria's Secret se dejó el modelito de ángel en casa para disfrutar de un día de playa -como suele ser habitual en ella en cualquier época del año-, y lo hizo sin niños, pero rodeada de amigos (algunos de lo más buenorros, todo hay que decirlo) y de su churri. Y oye, entendemos que los primeros meses de relación son los más bonitos y fogosos, pero una cosa es eso y otra que el chiquillo aproveche hasta las pausas del fuera de juego para echarse una carrera hasta la red y comerle los morros a su novia. ¡Qué cansino!

No seremos nosotros los que le quitemos el romanticismo a las imágenes, y es que después de varias relaciones fallidas, parece que Alessandra está de lo más feliz. Estuvo 13 años con Jamie Mazur, con el que tuvo dos preciosos hijos -Anja y Noah- luego probó suerte con Nicolo Oddi durante unos dos años, pero aquello no cuajó, y ahora puede que con Richard, a la tercera, vaya la vencida. A nosotros, desde luego, nos pegan mogollón, y es que al menos tienen cosas en común: su gusto por la playa, el deporte, ambos son modelos, les gustan las relaciones largas... ¡Ojalá les salga genial!

