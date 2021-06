Dicen que cada relación es un mundo, y las de los famosos no van a ser diferentes. De hecho, ha sido la mismísima Hailey Bieber la ha contado por qué está realmente con Justin Bieber, por qué han llegado a casarse y qué es lo que les mantiene unidos. Y sí, se quieren mucho, se gustan, se adoran... pero si no fuera por la religión, igual no estábamos hablando de ellos. "Me preguntan todo el tiempo '¿qué dirías que es lo más importante en tu relación? ¿Estáis realmente felices?' y yo digo, 'Es nuestra fe. Es en lo que creemos. Si no tuviéramos eso, ni siquiera estaríamos aquí. Ni siquiera estaríamos juntos", ha contado Hailey en el canal online 'A conversation with'. ¿Quiere decir eso que su fe es más importante que la felicidad de estar juntos, quererse y gustarse? Porque es lo que ha dado a entender...

Lo cierto es que Hailey proviene de un hogar súperreligioso (su padre es el actor Stephen Baldwin), y Justin reveló recientemente que, tras su profunda depresión, ha conseguido tener equilibrio en su vida gracias a su rehabilitación de la mano del que se convirtió en uno de sus mejores amigos, el pastor Carl Lentz (con el que el cantante rompió toda relación cuando le pillaron poniéndole los cuernos a su esposa. Incluso Justin cambió de congregación para no verle más). Ahora dice que es Jesús quien guía sus pasos, y la religión le ha salvado de una vida de excesos, malas decisiones y malas compañías que casi le cuestan la vida.

Tan devota es Hailey que incluso ha llegado a rechazar algunos trabajos en los que se requería menos ropa de lo habitual: "He conocido a personas cristianas que son muy críticas y me hicieron sentir como una mala persona porque no vivo mi vida de la forma en que ellos creen que debería vivir mi vida", contaba con tristeza. "Y me sentí rara por publicar cierto tipo de fotos de mí misma o me sentía como 'la gente en la Iglesia va a ver esto. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy dando un mal ejemplo?', y la realidad es que no", añadía. "Nunca dejaría que me fotografiaran desnuda por un trabajo, pero apoyo a cualquier mujer que se sienta cómoda haciendo eso".

Una ¿bonita? historia

La pareja de tortolitos parecen bastante enamorados a pesar de que parezca que ya sólo les une la fe (o eso dice ella), pero su historia les ocupa casi media vida: realmente se conocieron en 2009, pero no fue hasta 2016 cuando el padre de ella les presentó formalmente. Entonces empezaron algo que apenas duró unos meses, y ya en 2018, tras muchas idas y venidas, decidieron apostar por su relación para acabar casándose en secreto en 2019. ¿Durarán?

