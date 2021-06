¿Quién le iba a decir a Mayka Rivera que, tras mucho sufrir en 'La isla de las tentaciones' y darse cuenta de que se había portado fatal con su ex, Pablo Moya, ahora podría volver a sonreír? La rubísima murciana está creando una relación muy bonita con el influencer (y amigo de Oriana Marzoli) Alejandro Bernardos, pero la vida le sonríe, porque es que además ¡ha hecho las paces con su ex, Pablo, y ahora se llevan mejor que nunca! No sabemos lo que opinará Alejandro Bernardos de esto, pero más aún cuando se entere de lo que han contado Manuel y Jesús en el último capítulo de Mayka para MTMad...

Los dos amigos han revelado que Alejandro les cae genial y que es "muy bien chaval" (de hecho, hace sólo unos días compartían barco todos juntos por las aguas de Ibiza), pero cuando ha salido el tema de Pablo... la cosa se ha puesto tensa. Mayka ha confirmado que tuvo dos 'recaídas' con su ex después de pasar por la isla, una de ellas justo antes de empezar con Alejandro, y sus amigos no se han cortado en el vídeo: "te voy a decir una cosa: Pablo te quiere", le ha dicho Manuel. ¿Está intentando malmeter para que vuelvan? "¡Anda ya! Cómo me va a querer, si hace ya un año de eso...", ha respondido, con dudas, Mayka. "¿Pero por qué? ¿Te lo ha dicho?", añadía ella con intriga. ¿Se ha empezado a replantear cosas? "No hace falta que lo diga", le ha respondido Manuel.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

"Yo con Pablo tengo una amistad, le quiero mucho y me va a tener siempre, pero él a mí no me quiere de relación, te lo digo yo", ha explicado ella para tratar de salir del atolladero.

¿Hugo algo más entre Mayka y Jesús?

El salseo no ha acabado con estos pequeños detalles, y es que hablando de su paso por 'La isla de las tentaciones', Jesús ha hecho una gran revelación: ¿hubo un tonteo entre Mayka y él? "Las chicas (refiriéndose a con las que se besó en el programa) me gustaban, pero no para tener algo más. Es como tú cuando me gustaste aquella noche, pero sé que yo contigo no tendría nada porque mi personalidad con la tuya no va". ¿La respuesta de ella? Una sonrisita de medio lado... ¡Aquí ha habido tema que te quema y queremos saberlo TODO!

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io