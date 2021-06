Descubre todo lo que ha sucedido en el pisito de 'Sol@s'

Dani Santos y Ariadna Cross abandonan el pisito de 'Sol@s'. Los concursantes nos han dejado grandes momento dentro del reality de 'Mediaset'. Sin embargo, ahora deben decir adiós para dejar paso a nuevos integrantes que tendrán que enfrentarse al reto de vivir encerrados en un diminuto piso el máximo tiempo posible. Ahora, repasamos cuáles han sido algunos de los mejores momentos que nos han dejado durante el tiempo que han estado participando en el concurso.

Lo cierto es que Dani y Ari se han convertido en una de las parejas que menos ha durado dentro del pisito. El ex concursante de 'Gran Hermano' comenzó esta aventura el 25 de mayo junto a Dakota. Sin embargo, ella tuvo que abandonar el programa por motivos profesionales. Una situación que provocó que Ari se convirtiese en la nueva inquilina.

Durante todo este tiempo, ambos han estado recordando cómo fue su paso por el reality de 'GH 12+1' y han podido hablar con algunos de sus compañeros del pasado. Además, Ariadna no puedo evitar sorprenderse al descubrir que había algunos sus compañeros de 'GH' que le "rechazaban". Un hecho que llegó a conocer gracias a las declaraciones de Dani Santos.

Sin duda, uno de los momentos más impactantes que vivieron fue cuando el marido de Ariadna le llamó para decirle que no podía más y que le necesitaba para controlar los "berrinches" de su hija. Una llamada muy polémica que casi provoca que la concursante abandone el concurso. Sin embargo, un día después, su pareja volvió a llamar tras ver el revuelo que había causado para pedirle perdón y animarle a que continuase en el programa.

Bailes, risas y alguna que otra discusión son algunos de los momentos que hemos podido presenciar viendo el concurso de Dani y Ariadna. Ambos han demostrado tener una gran amistad que comenzó en 'GH' y que todavía siguen manteniendo. Ahora, ponen fin a esta nueva aventura que han vivido juntos.

