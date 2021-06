Mayka Rivera y Alejandro Bernardos apenas llevan unos meses saliendo, pero ya se han ido de vacaciones juntos

La pareja compartió barco con Manuel y Jesús, de 'La isla de las tentaciones 3'

¿Podrían Mayka y Alejandro romper tras las últimas confesiones de Manuel y Jesús?

La tele los crea y ellos se juntan. Algunos participantes de las distintas ediciones de ‘La isla de las tentaciones’ y otros de ‘MYHYV’ se embarcaron en Ibiza para divertirse en alta mar. Y entre ellos había una pareja que se consolida, porque a pesar de que hace sólo unas semanas no querían llamarse "novios", está claro que lo suyo va viento en popa (y nunca mejor dicho): la formada por Mayka Rivera (‘La isla de las tentaciones 2’) y el tronista Alejandro Bernardos. Los tortolitos se regalaron ternura, complicidad y cariños en presencia, entre otros, de Manuel y Jesús, de ‘La isla de las tentaciones 3’.

Junto con algunos amigos más, todos se lo pasaron pipa entre música, cervezas, sol y mar, y es que para disfrutar de unas buenas vacaciones sólo hace falta compartir eso con varios amigos de los de verdad. Mayka y Alejandro, a pesar de estar rodeados de gente, nos e cortaron un pelo, y a las imágenes nos remitimos: puede que no tengamos imágenes de besos o abrazos, pero sí que hubo mucho sobeteo...

Nueva vida en Madrid

La murciana se ha afincado hace bien poco en Madrid tras mucho buscar, y actualmente compartirá alojamiento en un apartamento en una urbanización de las afueras de Madrid con Dorothy Collado ('La isla de las tentaciones 2', que casualmente fue tentación de su ex, Pablo, en el programa, aunque se llevan divinamente). Mayka ya explicó en su canal de MTMad que, por el momento, prefería no irse a vivir con Alejandro porque su relación es aún muy reciente (y porque él vive en el centro y es más caro), pero todo se andará, y es que cuando Dorothy se marche a vivir con su novio (Jorge Javier Díaz, otro tentador del reality), ella se quedará sola y tendrá varias opciones: pagar el piso para ella sola, buscar otra compañera o irse a vivir con Alejandro. ¿Qué preferirá?

A Mayka su paso por el reality le costó su relación con Pablo Moya porque cayó en las garras de un tentador -Óscar-, y luego acabó brevemente en los brazos de Tony Spina (¡qué lío, Señor!). Ahora, sin embargo, confía en haber encontrado en el tronista a su media naranja. Y en el curro tampoco le va mal: con más de 600.000 seguidores en Instagram puede hacer buen negocios, y además tiene canal en MTMad, ‘Blondy by Mayka’, donde hace partícipes a sus fans de sus aventuras, incluidas su mudanza y sus operaciones de pecho, labios, ojeras y, la última, blefaroplastia.



