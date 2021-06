Raúl y Claudia han demostrado que es posible mantener una excelente relación a pesar de que las cosas como pareja no les hayan ido del todo bien. Los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones' abandonaron el reality juntos, aunque más tarde anunciaron que habían puesto fin a su relación. Ahora, han querido explicar en qué punto se encuentran exactamente y cómo continúan apoyándose el uno al otro a pesar de que las cosas no hayan salido como ellos se esperaban.

El ex concursante de 'LIDLT' ha reconocido que está pasando por el momento más duro de su vida después de haber perdido hace unas semanas a su padre. "Falleció a causa del coronavirus", ha explicado en el programa de 'Mtmad' 'Talk Away'. Sin duda, una gran pérdida que ahora intenta superar refugiándose en sus familiares, amigos y, por supuesto, en Claudia.

"Sé que te voy a tener para toda la vida, gracias por todo. Sin ti sería mucho más difícil", le ha confesado el joven a su ex para agradecerle que no le haya dejado solo durante estos momentos tan complicados. Por su parte, Claudia ha querido dejarle claro que siempre estará con él pase lo que pase entre ellos y ha reconocido que ahora lo único que quiere es poder sacarle una sonrisa y hacer que intente estar bien.

Lo cierto es que entre los dos sigue existiendo un gran cariño que no dudan en demostrarse. "Siento que formas para de mí, no solo como amiga sino como algo más. Me das otro punto de vista cuando estoy triste. Te quiero y te necesito por partes iguales", le ha indicado Raúl a su "más que amiga".

Sin embargo, pese a todas estas muestras de cariño, parece que los ex concursantes siguen sin decidir dar el paso de formalizar su relación. Por ahora, siguen viéndose y mantienen una amistad muy especial, aunque creen que no están preparados para ser novios de nuevo. "Te quiero pero tenemos muchos problemas", le ha explicado Claudia. La joven cree que para volver a estar juntos primero tienen que solucionar la forma en la que tienen de enfrentarse a las discusiones, algo que espera que mejore con el tiempo.

