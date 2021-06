El futbolista Jesé Rodríguez ha protagonizado una nueva polémica por un comentario fuera de lugar en sus redes sociales

¿Qué opinará de ese comentario su novia, la ex gran hermana VIP Aurah Ruiz?

Jesé Rodríguez parece que últimamente vive de las polémicas, y es que aunque el fútbol le ha traído buenas noticias recientemente con su fichaje por el equipo 'UD Las Palmas', el deportista llena más páginas por su comportamiento, su vida y sus canciones que por sus goles. Ahora ha decidido centrarse, aún más, en su hobby, la música, donde se hace llamar Jey M, pero lo que hoy le hace noticia es un comentario de muy mal gusto en las redes sociales, y por el que ya se le ha señalado como machista.

Precisamente el reguetón está lleno de ejemplos de este tipo, y aunque parece una frase sacada de algún tema nuevo que esté componiendo, la vertiente artística de la misma no la hace de mejor gusto: "Yo en medio del sexo muerdo, araño, nalgueo y cacheteo. Por si no le gustó el polvo, al menos que no se olvide de la paliza", ha publicado en un 'story' de Instagram que ya ha desaparecido.

No seremos nosotros quienes critiquen sus gustos cercanos al sadomaso en lo que a sexo se refiere, pero desde luego hacer referencia a una paliza en una relación sexual no es lo más acertado teniendo en cuenta lo sensible del tema, y especialmente con los niveles de abusos y violaciones de mujeres al alza. Por lo pronto, el futbolista no se ha pronunciado y, quizá, ha decidido dejarlo pasar. ¿Qué opinará su novia, Aurah Ruiz, de este tipo de comentarios?

Una vida personal muy polémica que le ha salido cara

El futbolsita nunca ha querido pronunciarse públicamente sobre su vida, pero ésta sí le ha afectado incluso en el plano profesional. Durante su estancia en el equipo 'Paris-Saint Germain' sus bajos resultados le apartaron de numerosos partidos, a lo que hubo que sumar las supuestas fiestas a las que acudía cuando se suponía que estaba de permiso para ir a ver a su hijo Nyan a las Islas Canarias. La gota que colmó el vaso fue la llamada que hizo en directo a 'La casa fuerte' para brindar su apoyo a Aurah: días después, el equipo francés finiquitó su contrato de cesión y lo mandó de vuelta a España.

En lo personal tampoco ha estado exento de escándalos: Jesé tiene 3 exparejas con las que ha tenido 5 hijos en total a sus 28 años: Melody Santana, a la que no puede ni ver; Aurah Ruiz (con la que, tras muchas idas, venidas y juicios ha vuelto) y Janira Barm, con quien tuvo a sus dos últimos hijos, y con la que tampoco terminó por las buenas...

