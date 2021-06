Jennifer Lopez y Marc Anthony se reencontraron en un café de Miami para ponerse al día tras la pandemia

Marc Anthony se ha convertido en uno de los mejores apoyos de la artista

Haber estado juntos 10 años y tener dos hijos en común tenía que servirles para algo a Jennifer Lopez y Marc Anthony, y vaya si les ha servido: ¡menudo buen rollito tienen! A juzgar por las imágenes que nos han llegado de ellos dos tomándose un café en un restaurante de Miami, está claro que lo suyo, aunque ya no sea amor, es una gran amistad. Además, con la buena relación que tienen, seguro que estaban deseando juntarse y ponerse al día, porque anda que no han pasado cosas en el último año... ¿verdad, JLo?

La cantante ha roto con Alex Rodríguez tras varios años juntos y una boda pospuesta y luego cancelada (dicen los rumores que debido a unos supuestos cuernos de él a ella), pero lo mejor de todo es que JLo ¡ha vuelto con Ben Affleck! Y no te creas tú que la ex pareja se ha esperado a volver a Los Angeles, sino que en los mismos días en los que ella estaba con Ben en Miami, ha aprovechado para quedar con su ex y contarse las novedades en sus respectivas vidas. Aunque, por otro lado, sin conciertos en el horizonte por las restricciones de la pandemia... ¿qué más podrían hacer?

Una buena lista de ex

Jennifer Lopez siempre ha sido una romántica incansable, y es de las que, por suerte o por desgracia, siempre piensa que ha encontrado a su media naranja cada vez que sale con un hombre. Ella misma confesó que darlo todo a veces le ha hecho sufrir mucho, pero no piensa dejar de ser tan sentimental y de buscar al amor de su vida. No será porque no lo ha intentado: cuando despuntó su fama empezó a salir con el rapero 'P Diddy', después estuvo con Cris Judd, para luego romper y conocer a Marc Anthony. Sus diferencias tras 7 años casados les hicieron romper en 2011 (se divorciaron oficialmente en 2014). Después Jennifer estuvo casi 5 años con el capitán de su cuerpo de baile, Casper Smart, pero aquello tampoco cuajó.

Jennifer poco a poco volvió a recomponerse y, aunque estuvo conociendo durante un tiempo al cantante Drake, esa relación apenas duró unos meses. En 2017 llegó Álex Rodríguez, y a pesar de que lo suyo parecía una continua luna de miel. la procesión iba por dentro. Rompieron este mismo 2021 tras cancelar su boda, y ahora ella ha vuelto a los brazos de Ben Affleck aprovechando que él también ha roto con Ana de Armas. ¿A la segunda irá la vencida?

