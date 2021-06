Madonna no es una mujer de gustos sencillos, y lo ha demostrado de nuevo con su último look

Si hay alguien que arriesga (aunque no siempre gana) con la moda, esa es Madonna. La 'reina del pop' ha frenado, como todos, su agitada agenda debido al COVID, pero eso no le ha impedido viajar o acudir a algunos eventos o quedadas con amigos. Desde que contara que ha vuelto a retomar su afición a los caballos pese a dos importantes accidentes, la siempre polémica y rebelde cantante se ha convertido ¡en una señora! Porque se pueden tener 62 años, pero en estos últimos meses Madonna ha perdido esa jovialidad que siempre la ha caracterizado...

Para muestra, un botón: la intérprete de 'Like a virgin' aterrizó hace sólo unas horas en Nueva York con todo su séquito, y su modelito nos daba vibras de entre 'yaya' y 'rockstar': ese vestido de estampado imposible es muy de señora que se arregla para ir a misa, pero combinado con botas planas (de Gucci, por cierto), un cárdigan de lana y unas medias tupidas no es que sea precisamente lo que se dice jovial. Y si encima lo rematas todo caminando con chepa ¡para qué queremos más!

Eso sí, no todo es malo: el gorrito y las gafas le dan otro rollo, y además lleva una carcasa con el móvil en cuya correa dice 'Human Rights' (Derechos Humanos), así que podrá ir hecha un cuadro, pero al menos en lo importante sigue lanzando un contundente mensaje.

De momento no sabemos cuales son los planes de Madonna en 'La gran manzana' (cargada de maletas iba, aunque se las llevaban otros), pero hace sólo unas semanas paseaba tranquilamente por Los Angeles. ¿Sería para cerrar la venta de la casa con Justin y Hailey Bieber? La pareja, que acaba de confesar que lo que más les une no es el amor, sino la fe, ha decidido vender su casoplón (en el que sólo vivieron 18 meses) para irse a una casa más grande, y se la han comprado a la cantante en Beverly Hills. ¿Será que planean ir a por descendencia...?

