'Drag Race España' no para de darnos tantos buenos momentos como polémicas. A las críticas iniciales por la elección del Jurado se han ido sumando otros 'detalles', y ya con el comienzo de la edición y las primeras expulsiones (The Macarena y Drag Vulcano), las redes han estallado. Sin embargo, uno de los grandes alicientes de la segunda entrega, además de las participantes, ha sido la jueza invitada, que no ha sido otra que la siempre querida Paca la Piraña... que ha conseguido "liarla" a niveles estratosféricos.

Con la espontaneidad y poca vergüenza que la caracterizan, la que fuera amiguísima de 'La Veneno' quiso acudir al homenaje que el programa hacía a Cristina, y aunque sus comentarios fueron de lo mejor del programa, lo que ha conseguido hacerse viral ha sido su mensaje al mismísimo RuPaul a través de las redes sociales... que ha obtenido respuesta.

Haciendo gala de su naturalidad, en el vídeo le mandaba un saludito a 'Rupi', a quien no tenía reparo en llamar 'chocho pelón' o decirle que tiene 'la cabeza como una cebolla pelá', y aunque no estamos seguros de si RuPaul ha entendido todo lo que le decía Paca (casi esperamos que no), éste se lo ha tomado con mucho humor a juzgar por su respuesta (y en español):

Te amo mi querida. XORU https://t.co/Cpq5u9LAnq — RuPaul (@RuPaul) June 7, 2021

Con un sencillo 'te amo mi querida', RuPaul ha levantado el aplauso de miles de personas, consiguiendo en Twitter más de 7.000 retweets, casi 35.000 'likes' y centenares de comentarios, pero lo que más se preguntan los internautas es una cosa: ¿cómo es posible que Paca la Piraña no haya sido elegida como uno de los jueces permanentes? ¡Con la de momentazos que nos daría! Incluso ya están pidiendo que lleven a Paca de jueza invitada al programa original de EEUU. ¿Accederá RuPaul?

