Dicen que para ser madre no existe un manual de instrucciones, así que cada persona educa a sus hijos lo mejor que sabe y puede. Sin embargo, hay cosas que se escapan a nuestro entendimiento, como en el caso de la modelo Emily Ratajkowski, que se ha hecho viral ¡por su forma de agarrar a su bebé! La súper top que un día fuera ángel de Victoria's Secret ha cumplido su sueño de convertirse en madre a los 30, pero está claro que aún le falta práctica en eso de coger en brazos a su bebé, porque mientras unas madres cogen a sus bebés casi entre algodones ¡Emily lo agarra como si fuera su nuevo bolso!

¡Pero nena! ¿Cómo coges así al bebé, que se va a esnucar? El pobre niño, que apenas tiene 3 meses, no sabe ni dónde agarrarse para no resbalarse, y muchos comentarios han ido en la misma línea, porque a pesar de que pretendía ser una foto tierna, al final su Instagram se ha convertido en un foro de críticas sobre cómo debería coger al pequeño, aunque a su favor diremos que en la secuencia de imágenes que ha subido se puede ver cómo recoloca al pequeño y le coge en brazos apropiadamente:

Algunos usuarios han ido aún más lejos y han encontrado incluso otras fotografías en las que Emily tiene en brazos a su perro de la misma forma, lo que ha hecho que muchos internautas se rían de su inhabilidad para "coger seres vivos".

someone needs to teach emrata how to hold living things pic.twitter.com/dwDL5encQU — Emily (@emilybernay) June 7, 2021

A pesar de todo (y de que la modelo ha tenido que desactivar los comentarios en sus redes, porque le estaban poniendo la cabeza loca), Emily está de lo más feliz con su bebé y su chico, el actor y productor Sebastian Bear-McClard. Fue el pasado mes de marzo cuando, después de lo que pareció un embarazo sin fin, dio a luz al pequeño Sylvester Apollo, y precisamente por hacer sólo tres meses ha llamado mucho la atención (además) el tipazo que tiene la maniquí: ni una 'chicha' fuera de su sitio, ni estrías, ni retención de líquidos ni celulitis. ¡Las hay con suerte...!

