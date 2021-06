Nadie se lo veía venir, ni siquiera los propios protagonistas, pero los nuevos concursantes del reality 'Solos' son ni más ni menos ¡que Albert Álvarez y Chiqui! Al antiguo tronista de 'MYHYV' y a la ex gran hermana les une, además de su carrera en televisión, su paso por 'Supervivientes'. Podríamos decir que con eso tendrían bastante de qué hablar, pero lo cierto es que su entrada en el pisito de Mediaset no ha sido como ellos esperaban...

Nada más conocerse la noticia en el plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie', los dos reconocían que no se conocían, pero están dispuestos a entenderse en el programa: "Nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a hacer que el público también lo pase muy bien", apuntaba Chiqui. De hecho, puede que la ex gran hermana vaya hasta un paso más allá, porque ha reconocido que se le va la vista: "para algo están los ojos, ¿no?". Ya se lo advertía al soriano Marta López: "Albert, ten cuidado que a Chiqui le gustan mucho los chicos guapos". ¿Habrá más que palabras en el pisito, teniendo en cuenta que ambos entran solteros?

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Su entrada ha dejado mucho que desear

Está claro que no conocerse de nada ha supuesto que ambos estén algo cortados estando completamente solos en el apartamento, pero eso no ha sido lo peor... la primera prueba nada más llegar consistía en aplicar conocimientos de geografía, uniendo cada país con su capital y un plato típico... y ha sido un absoluto desastre: la bocina no paraba de sonar cada vez que preguntaban una respuesta: "¿Polonia, Budapest?" (la capital de Polonia es Varsovia), "¿Dinamarca, asado de chimichurri?" (siendo este plato típico de argentina), "¿Bermudas, Hanoi?" (Hanoi es la capital de Vietnam). "Qué vergüenza...", se lamentaba Chiqui por la falta de cultura general de ambos. ¿Harían pellas el día que se dieron las capitales del mundo en el instituto? Porque recordemos que Albert ya falló una prueba parecida en 'Supervivientes' cuando tuvo que mencionar el nombre de todos los continentes... y no supo acertar. ¡Ay, la geografía...!

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io