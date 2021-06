Súper bronceada y sin parar de sonreír, Cristina Pedroche vuelve a ser imagen de Intimina, la firma de productos de higiene íntima, y, hablando de todo un poco, la presentadora volvió a tratar ante la prensa el tema de la maternidad, un asunto que no le quita el sueño: “Tengo 32 años y no me planteo a día de hoy ser madre, y a lo mejor no me lo planteo nunca y no pasa nada, es una opción más”, explicó sin darle mayor importancia. “La gente me dice que todavía soy joven para ser madre, pero es que a lo mejor no quiero y no es un problema. Voy a seguir siendo igual de buena mujer y voy a sentirme realizada. Mi finalidad en la vida es ser feliz, no ser madre. Ahora, además, volveremos a viajar”, insistió.

“Yo estoy tranquila”

Cristina Pedroche sigue a tope de trabajo: continúa siendo colaboradora de ‘Zapeando’ tras la final de ‘Love island’, el reality de Neox que ha estado grabando en Canarias (¡buen truco para presumir de bronceado!): “Este programa ha sido maravilloso, me lo he pasado increíble”, confesó divertida; también sigue maquinando proyectos junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, que ha tenido que cerrar 'StreetXo Londres' por la pandemia. Pero la pareja no se desanima y ya tiene pensado abrir un nuevo negocio en Madrid. “Yo estoy tranquila, sé que nuestro trabajo al final tiene sus buenas consecuencias. Al que hay que ayudar es al bar que hay debajo de casa, que a lo mejor ya no puede volver a abrir. Las ayudas tienen que ir ahí, no a nuestros restaurantes”, explicó.

Cristina, que perdió a su abuela por covid hace unas semanas, también insistió en la vacuna: “Es la única manera de salir de ésta. Hay que ponérsela”.

Un buen equipo

Lo suyo fue un flechazo y en 2015 decidieron casarse. A día de hoy, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz forman un tándem de lo más rentable. Han tenido que cerrar 'StreetXo Londres' por la pandemia, pero, entre otros proyectos, han lanzado 'GoXO', un negocio de comida a domicilio que les va fenomenal. La pareja, además, siempre ha gritado su amor a los cuatro vientos. “Estoy feliz y cada día es mejor, cada día le quiero más, cada día nos necesitamos más. Es un auténtico sueño. Estoy profundamente enamorada”, confesó la presentadora en una de sus entrevistas.

