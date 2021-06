Yoli Claramonte cuenta el terrible momento que vivió en el parto

Se podría decir que Yoli Claramonte es el persona más feliz del mundo en estos momentos. La ex gran hermana cumplió su sueño de tener una segunda hija, y ella y su chico están encantados con la pequeña Jimena. LoveYoli, como se deja llamar por los redes sociales, grabó todo el proceso del parto (contracciones, quirófano, complicaciones, primeros momentos...). Ahora ha vuelto a coger la cámara para mostrarnos cómo se le ha quedado la barriguita tras semanas después del parto.

Los primeros días con la pequeña han sido maravillosos y tanto Yoli como Jorge se muestran ante las cámaras lo más naturales posibles. Cuentan lo malo, lo bueno y lo regular y así empatizar con sus seguidores. ¿Cuántos kilos cogió Yoli durante el embarazo?, ¿Se ha deshecho de alguno ya?, ¿Cómo está su barriga? Pues la joven influencer nos lo ha contado con todo lujo de detalles.

Mtmad

"Se nota que has dado a luz, pero tienes muy poca barriga", le confesaba su chico. "Se me ha quedado la barriga cómo al principio de estar embarazada. Parece que estoy con de 2-3 meses", contextualizaba la de albacete. Yoli y Jorge han querido acercarse a la matrona que les atendió durante el parto y así les pudiese comentar cómo va con su postparto. "Mi niña es una santa, pero es una pájara", contaban sus padres. La bebé prefiere dormir en la cama de Yoli y Jorge que en su cuna.

Mtmad

Una vez dentro de la consulta, nuestra chica de Albacete y la doctora han revelado algunos de los mejores tips para deshacerse de los kilos restantes, destacando la importancia del ejercicio físico para mejorar el suelo pélvico. La matrona le ha dicho que debe alimentarse muy bien, ya que para ella es lo ideal y para su bebé que toma pecho. También le decía a LoveYoli que para haber pasado solo 9 días, tenía muy poca barriga y había bajado 10 kilos. También le ha recomendado ejercicios para su vagina y así el suelo pélvico estará perfecto. "La matrona cree que pronto tendremos otros", decía la pareja muy sonriente.

